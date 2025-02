LIVE Udinese-Inter Primavera 1-1: Aidoo si inventa il gol del pari!

Inizia il LIVE della partita di campionato tra Udinese e Inter Primavera. La squadra di Zanchetta cerca conferme dopo la grandissima qualificazione agli ottavi di finale di Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE UDINESE-INTER PRIMAVERA 1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

Mike Aidoo entra in area di rigore dalla fascia destra e si trasforma per un attimo in Maicon. Mira la porta, tira sul primo palo e beffa Cassin colpendo il palo opposto e depositando in rete un gol strepitoso!

15′ CHE SPETTACOLO IL GOOOOOL DI AIDOOOOOOOOOOO!!

11′ BERENBRUCH SI DIVORA IL GOL IN AREA DI RIGORE! Apre troppo il sinistro a tu per tu con il portiere.

4′ Berenbruch ci prova dalla fascia sinistra di destro, la palla finisce di poco fuori.

Dai 20 metri El Bouradi risolve una contesa per la palla e tira un bolide sul secondo palo infilando subito Calligaris dopo appena 60 secondi.

1′ VANTAGGIO UDINESE, GOL DI EL BOURADI

11.01 INIZIA LA PARTITA!

11 Le squadre stanno entrando in campo: Inter in maglia nerazzurra, Udinese con quella bianconera.

10.45 L’Inter Primavera sarà ospite in questo turno di campionato dell’Udinese. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LIVE UDINESE-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Cassin; Bozza, Del Pino, Olivo; Lazzaro, Landolfo, El Bouradi, Conti, Marello; Bonin, Pejicic.

A disposizione: Kristangic, Owusu, Polvar, Cella, Cosentino, Busolini, Dal Vi, Xhavara, Vinciati, Severino.

Allenatore: Igor Bubnjić

INTER (4-3-3): Zamarian; Aidoo, Re Cecconi, Maye, Motta; Topalovic, Bovo, Berenbruch; Romano, Lavelli, Mosconi.

A disposizione: Michielan, Cocchi, Alexiou, Spinaccè, Venturini, Della Mora, Garonetti, Pinotti, De Pieri, Cerpelletti, Vukoje

Allenatore: Andrea Zanchetta

