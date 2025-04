LIVE Trabzonspor-Inter Youth League 0-0: via al secondo tempo! Nessun cambio

Trabzonspor-Inter Primavera è la partita valida per i quarti di finale di UEFA Youth League: segui con noi in LIVE la cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17 dall’Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon.

49′ Erroraccio di Zanchetta in fase di impostazione, regala la palla agli avversari. Sul tiro fortunatamente c’è Topalovic sulla traiettoria e palla in calcio d’angolo

46′ Intervento in ritardo di Spinacce, viene ammonito. Primo giallo per i nerazzurri

45′ Nessun cambio per entrambe le squadre, l’Inter batte la palla a centrocampo

SQUADRE IN CAMPO, SECONDO TEMPO!

FINE PRIMO TEMPO!

Fine dei prime quarantacinque minuti di gioco, positiva la prestazione dei nerazzurri allenati da Zanchetta che non sfruttano però le occasioni avute per andare in vantaggio. La prima nei piedi di Topalovic che sbaglia il secondo calcio di rigore di questa Youth League, la prima contro il Bayern Monaco. La seconda grande occasione capita nei piedi di Spinaccé sul cross perfetto di Cocchi dalla sinistra, ma il numero 9 non ci arriva. Gara equilibrata, stadio e pubblico caldissimo. Si prospetta un secondo tempo elettrizzante.

48′ In ritardo l’intervento di Ince su Spinaccé, questa volta viene ammonito!

45′ Tre i minuti di recuperi concessi dall’arbitro

41′ OCCASIONISSIMA PER L’INTER! SPINACCE NON SCIVOLATA NON RIESCE AD ARRIVARE PUNTUALE SULL’ASSIST DI COCCHI!

39′ PARATA CON I PIEDI PER COLAK, LA PALLA ESCE POI DI POCHISSIMO! INCREDIBILE!

37′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! Mosconi raccoglie la respinta di Colak, ma viene agganciato da Yilmaz, sgambetto e fallo! Proteste dei padroni di casa

35′ Prima conclusione del Trabzonspor, anche se non prende lo specchio della porta. Lunga fase di possesso palla dei turchi, poi il tiro dalla distanza di Baskan

29′ A terra Cocchi a causa di un pestone a palla lontana, l’arbitro richiama l’attenzione di turchi. Intanto a terra si vede addirittura un accendino! Fischi copiosi dei tifosi padroni di casa. Non proprio una bella scena

23′ Prova a farsi avanti il Trabzonspor che fin qui si è visto poco, se non per i duri scontri di gioco. Alexiou è un muro e devia la palla in calcio d’angolo, il primo per i turchi

20′ Nuova interruzione di gioco, purtroppo si tratta del terzo scontro di testa tra due giocatori avversari. L’arbitro richiama ancora l’attenzione dello staff medico. Questa volta il fallo è di Alexiou su Duymaz

18′ Topalovic si costruisce bene lo spazio per tentare il tiro dalla distanza, ma la palla arriva facile tra le braccia del portiere turco

14′ Punizione in favore del Trabzonspor dopo un fallo commesso da Garonetti

11′ Altra breve interruzione del gioco dopo l’intervento dello staff medico, contrasto di gioco tra Malkocoglou e Spinaccè

8′ La prima conclusione è dell’Inter con Mattia Mosconi che si è accentrato e ha calciato forte, si oppone Colak. Primo calcio d’angolo della partita per i nerazzurri

6′ Fase di studio da parte delle due squadre, il clima è infuocato e il pubblico delle grandi occasioni! L’Inter prova un po’ a rompere il pressing della squadra turca con un lungo giro-palla

3′ Tutto esaurito allo stadio Senol Günes Spor Kompleksi! Tifo già caldissimo, fischi quando il possesso palla è per l’Inter.

1′ Primo pallone della sfida affidato ai turchi che battono a centrocampo!

COMINCIA LA PARTITA! VIA AL QUARTO DI FINALE DI YOUTH LEAGUE

16.40 Le due squadre si giocano il passaggio ai quarti di finale di UEFA Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.

In panchina: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem.

Allenatore: Eyüp Saka.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Garonetti, 6 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 10 De Pieri, 9 Spinaccè, 11 Mosconi.

In panchina: 12 Zamarian, 13 Maye, 14 Ballo, 15 Alex Perez, 16 Quieto, 17 Cerpelletti, 18 Lavelli, 19 Romano, 20 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

