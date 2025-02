Torino-Inter Primavera 3-0: sconfitta dura fuori casa (LIVE)

Inizia da ora il LIVE di Torino-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 23 di campionato. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE TORINO-INTER PRIMAVERA 3-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

90’+5 FINISCE LA PARTITA

90’+1 Franzoni entra per Gabellini.

90′ Cinque minuti di recupero

Su una palla inattiva Mendes si ritrova a porta vuota da solo in area piccola e ribadisce in rete. Errori incredibili della difesa dell’Inter.

88′ MENDES SEGNA IL DEFINITIVO 3-0

86′ Entra Sabone per il Torino.

85′ Cocchi viene ammonito.

84′ El Mahboubi entra per Venturini.

74′ Mendes prende il posto di Cacciamani, poi esce Perciun per Acar.

72′ Alex Perez torna in campo. Il difensore prende il posto di Garonetti, poi Lavelli-Mosconi.

70′ Perciun ammonito.

66′ OCCASIONE PER SPINACCE DI TESTA! CROSS PRECISO DI COCCHI, COLPO DI TESTA ALTO DELL’ATTACCANTE.

65′ Marchioro ammonito.

61′ Spinacce incrocia ma purtroppo manda il pallone centrale.

57′ Fuori Cerpelletti dentro Berenbruch.

56′ GABELLINI DI TESTA SFIORA LA RETE!

50′ Thiago Romano sbaglia l’ultimo passaggio per Spinacce in area di rigore. Occasione potenzialmente buttata al vento.

12.01 INIZIA IL SECONDO TEMPO!

11.59 Entra Thiago Romano per Pinotti. Anche Liema per il Torino dentro.

Primo tempo pessimo della squadra di Zanchetta, che paga care le assenze di oggi ad Orbassano. Difficile fare tanto di più contro gli avversari in un momento di ottima forma. Due gol da ribaltare, a fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Torino-Inter Primavera.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Cross in mezzo di Cocchi completamente sbagliato. Se anche il terzino nerazzurro comincia a sbagliare il segnale non è affatto positivo..

34′ Mosconi ammonito.

Perciun è libero di addentrarsi in area di rigore con la palla tra i piedi. Da dietro entra in velocità e tira una botta potente sul secondo palo dove Zamarian non può arrivare.

29′ PERCIUN RADDOPPIA

27′ L’Inter ancora non fa un tiro pericoloso verso la porta del Torino. Oggi le assenze sono pesanti e si vede in campo.

21′ Giallo per Djalo.

Cross in mezzo morbido per Della Vecchia, che si libera facilmente della marcatura Bovo tirando di piatto in rete. In area piccola ha tutto il tempo per fare quello che vuole, difesa shock…

18′ DELLA VECCHIA SEGNA! VANTAGGIO TORINO

16′ Gabellini si libera e calcia dai 25 metri: palla fuori di tanto.

10′ Cocchi tira da fuori, niente da fare. Rimessa dal fondo.

6′ Secondo calcio d’angolo per l’Inter, secondo errore con una battuta corta. Occasioni potenziali sprecate per i nerazzurri.

3′ Tanti errori tecnici in questo inizio di partita per entrambe le squadre. Spinacce prova la prima conclusione della mattina, parata centrale.

11 INIZIA LA PARTITA!

10.58 L’Inter Primavera ancora va a caccia del primo posto. Oggi lo fa senza Berenbruch, che rimane in panchina. Ne mancano tanti all’appello.

10.45 Tra un quarto d’ora inizierà la partita tra Torino e Inter Primavera. Di seguito ci sono le formazioni ufficiali del match.

TORINO-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): 23 Siviero; 4 Muller, 25 Bonadiman, 15 Olsson; 77 Marchioro, 7 Della Vecchia, 73 Djalo, 10 Perciun, 18 Krzyzanowski; 82 Cacciamani, 9 Gabellini.

A disposizione: 1 Plaia, 3 Desole, 5 Rossi, 19 Zaia, 21 Acar, 22 Sabone, 24 Mendes, 44 Mahari, 75 Olinga, 90 Mangiameli, 91 Franzoni.

Allenatore: Felice Tufano

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 33 Cerpelletti; 18 Mosconi, 11 Spinacce, 27 Pinotti.

A disposizione: 32 Michielan, 40 Farronato, 2 Aidoo, 6 Maye, 7 Berenbruch, 9 Lavelli, 15 Perez, 28 Romano, 31 El Mahboubi, 35 Putsen, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

