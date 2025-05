LIVE Roma-Inter Primavera 0-0: inizia lo scontro diretto!

Inizia ora il LIVE dI Roma-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 36 di campionato. I nerazzurri inseguono la matematica del secondo posto in classifica, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it.

LIVE ROMA-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

9′ Cross sul secondo palo perfetto di Berenbruch, sfiora Spinacce e anche De Pieri non prende il pallone per un soffio. Potenziale occasione per l’Inter.

6′ La Roma cambia gioco continuamente e si affaccia nell’area nerazzurra, Garonetti rinvia e difende ottimamente.

4′ Zouin prova l’uno contro uno sulla fascia sinistra, crossa ma non arriva in area di rigore. Il portiere blocca!

11.02 INIZIA LA PARTITA!

10.59 Le squadre entrano in campo: Inter e Roma si giocano la matematica per il posto ai playoff nella giornata odierna.

10.45 Tra un quarto d’ora inizia la partita tra Roma e Inter Primavera. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LIVE ROMA-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-2-1): 40 De Marzi; 29 Marchetti, 4 Seck, 19 Reale, 22 Cama; 16 Mannini, 6 Romano, 18 Coletta; 10 Graziani, 24 Della Rocca; 21 Almaviva.

A disposizione: 12 Jovanovic, 32 Kehayov, 7 Marazzotti, 8 Levak, 13 Nardin, 28 Sugamele, 31 Bah, 33 Lulli, 34 Zefi, 37 Ceccarelli, 39 Arduini.

Allenatore: Gianluca Falsini.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 25 Zouin.

A disposizione: 21 Zamarian, 6 Mayè, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 15 Perez, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 27 Pinotti, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta

