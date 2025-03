LIVE Milan-Inter Primavera 0-0: inizia il derby!

Milan-Inter è la partita valida per la giornata numero ventinove del Campionato Primavera 1: segui con noi in LIVE la cronaca testuale. I nerazzurri cercano la prima vittoria in un derby in questa stagione, dove sono arrivate già due sconfitte.

LIVE MILAN-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

6′ OCCASIONISSIMA INTER CON LAVELLI! L’attaccante ruba palla al difensore, corre verso la porta a campo aperto ma viene fermato in extremis!

5′ Della Mora controlla bene il cross che arriva dalla sinistra e guadagna la rimessa dal fondo.

13 INIZIA LA PARTITA!

12.59 Le squadre entrano in campo: Inter in divisa nerazzurra, Milan con la consueta rossonera.

12.45 Manca un quarto d’ora al calcio d’inizio del derby di Milano. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LIVE MILAN-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan: Longoni, Bakoune, Nissen, Perrucci, Sala, Liberali, Dutu, Zukic, Perera, Bonomi, Comotto.

A disposizione: Colzani, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perina, Colombo, Tartaglia, Siman, Scotti.

Allenatore: Federico Guidi.

Inter: Calligaris, Alexiou, Maye Kouadio, Berenbruch, Bovo, Venturini, Mosconi, Pinotti, Della Mora, Lavelli.

A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Quieto, Spinacce, Kangasniemi, Zouin, Garonetti, Romano, Topalovic, De Pieri, Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

