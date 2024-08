Lazio-Inter Primavera 3-2: sconfitta in rimonta sul finale (LIVE)

Lazio-Inter è la partita valida per la seconda giornata del Campionato Primavera 1 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. La squadra di Andrea Zanchetta cerca la prima vittoria della stagione. Fischio d’inizio previsto alle ore 11, si gioca al campo Mirko Fersini di Formello.

RILEGGI IL LIVE: LAZIO-INTER PRIMAVERA 3-2

Neanche alla seconda giornata l’Inter Primavera riesce a trovare la vittoria, stavolta è la Lazio a passare per 3-2 in rimonta. Non basta il gol di Berenbruch ad inizio secondo tempo, segnano poi Serra e D’Agostino per la Lazio. Zanchetta gestisce malissimo il vantaggio maturato, si rincorre già ad agosto. Finisce così il LIVE di Lazio-Inter Primavera, finita con il risultato di 3-2.

90+5′ FINISCE LA PARTITA! SCONFITTA PER L’INTER DI ZANCHETTA.

90′ CINQUE MINUTI DI RECUPERO.

90′ Ammonito Topalovic.

88′ Entra Zanchetta per Bovo.

88′ Marinai entra per la Lazio al posto di Di Tommaso.

86′ Ammonito D’Agostini.

Bovo compie un disastro: sbaglia il passaggio che dà inizio alla ripartenza chiusa dal tiro in girata di D’Agostini arrivato dal cross di Gelli.

85′ D’AGOSTINI SEGNA! VANTAGGIO LAZIO.

81′ Mosconi e Spinacce entrano per Lavelli e De Pieri.

78′ Petta viene ammonito.

Cross di Ferrari dalla destra, sul secondo palo a porta vuota arriva in velocità Serra che non può sbagliare.

77′ GOL DELLA LAZIO! PAREGGIA SERRA.

75′ Lavelli prova la conclusione dentro l’area, palla centrale.

73′ SI RIPRENDE.

71′ COOLING BREAK.

67′ D’Agostini per Sulejmani, Gelli per Nazzaro in casa Lazio.

65′ BERENBRUCH METTE IN MEZZO CON IL SINISTRO, GOL DIVORATO DA DE PIERI IN AREA PICCOLA!

63′ Thiago Romano fa il suo esordio: esce Quieto.

60′ Ferrari e Serra per Milani e Cuzzarella in casa Lazio. Primi due cambi della partita.

58′ Berenbruch non vede assolutamente Quieto, che si stava involando da solo verso la porta. Prova il dribbling e perde palla, grande errore.

56′ Berenbruch lancia per il taglio in area di rigore di Motta, che davanti al portiere viene fermato dall’arbitro: fuorigioco.

53′ L’Inter ora gestisce il vantaggio, rischia poco e tiene il pallone. Ottimo inizio di secondo tempo.

Cross dalla sinistra perfetto di Motta per la testa di Berenbruch, che dopo l’inserimento deposita alle spalle del portiere.

47′ GOOOOOOOL DI BERENBRUCH!

12.05 COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

12.03 Le squadre rientrano in campo. Nessun cambio in programma.

La squadra di Andrea Zanchetta parte forte, molto, ma è la prima a subire gol da Balde. Pareggia poi con Motta e si va alla fine del primo tempo con il risultato di 1-1. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Lazio-Inter Primavera.

45+3′ FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ TRE MINUTI DI RECUPERO.

40′ Quieto rimane a terra in area di rigore. Non sembra nulla di grave, si rialza da solo.

Dalla destra Aidoo mette la palla verso il secondo palo e trova Motta che chiude l’azione con un tiro al volo fantastico! Pareggio dell’Inter Primavera, 1-1 adesso.

38′ GOOOOOOOOOOOOOOL DI MOOOOOOOTTAAAAAAAAA!

36′ Conclusione dai 30 metri ancora di Balde, particolarmente ispirato quest’oggi. Calligaris si tuffa e la palla finisce fuori di poco.

31′ Viene ammonito l’allenatore della Lazio Sanderra per proteste contro l’arbitro.

30′ Tiro deviato di Berenbruch, il pallone va in corner.

26′ SI RIPARTE!

25′ COOLING BREAK.

24′ Intervento da dietro di Munoz, che viene ammonito dall’arbitro. De Pieri a terra.

21′ Topalovic si è rialzato ed è rientrato in campo. Tutto bene per il centrocampista.

19′ Topalovic va a terra dopo aver commesso fallo. Si tocca il ginocchio, entra lo staff medico dell’Inter in campo.

Destro dal limite dell’area di Balde, che beffa Calligaris in errore sulla palla che gli rimbalza davanti.

15′ SEGNA BALDE! VA IN VANTAGGIO LA LAZIO.

10′ De Pieri parte sulla fascia e si invola verso la porta, l’arbitro fischia fallo per un braccio largo sul viso del difensore e si riparte da dietro.

7′ L’Inter è partita molto forte e mette in pericolo la difesa biancoceleste: altra batti e ribatti in area, calcio d’angolo.

6′ Tiro di Topalovic da lontano, palla alta!

5′ OCCASIONISSIMA LAVELLI! Palla in mezzo, sponda di De Pieri e tap-in di Lavelli, fermato da una grande parata di Renzetti.

2′ Cuzzarella a tu per tu con Calligaris, l’arbitro fischia fuorigioco.

11 INIZIA LA PARTITA

10.59 Le squadre sono entrate in campo: Inter in maglia nerazzurra, Lazio con la classica biancoceleste.

10.52 Zanchetta cerca ancora la sua prima vittoria ufficiale con l’Inter Primavera: oggi test molto difficile in trasferta contro la Lazio.

10.44 Luka Topalovic parte dal primo minuto per la seconda volta consecutiva. Zanchetta convoca anche Thiago Romano, il classe 2006 acquistato dal Panathinaikos in estate. Saranno loro due i grandi osservati di questo Lazio-Inter Primavera.

10.30 Manca appena mezz’ora al calcio d’inizio della gara tra Lazio ed Inter Primavera. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE LAZIO-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Renzetti; Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Munoz, Cuzzarella, Sulejmani, Balde, Zazza, Milani

A disposizione: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, D’Agostini, Bordoni, Ercoli, Serra, Bigotti, Pinelli, Marinaj.

Allenatore: Stefano Sanderra

INTER: Calligaris, Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Topalovic, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Quieto.

A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Maye, Zarate, Spinacce, Venturini, Mosconi, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti, Thiago Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).