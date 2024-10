LIVE Inter-Stella Rossa Primavera 3-0: De Pieri chiude la partita

Inter-Stella Rossa Primavera è la seconda giornata di UEFA Youth League. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14.30. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano.

LIVE INTER-STELLA ROSSA PRIMAVERA 3-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

Luka Topalovic manda in profondità Giacomo De Pieri, che a tu per tu beffa Draskic tirando il pallone sotto le sue gambe con il sinistro.

40′ STAVOLTA SEGNAAAA DE PIERIIIIIII!

38′ DE PIERI VICINISSIMO AL GOL DI TESTA! Altra grande palla di Topalovic dalla sinistra, colpo di testa di De Pieri che però finisce a lato.

Cocchi trova Mosconi in appoggio, che lo lancia dentro l’area di rigore permettendo al terzino di tirare un missile sotto la traversa. Gol che ricorda il Maicon dei tempi migliori, ma sull’altra fascia.

34′ MAAAAMMMMMAAAA CHEEEE GOOOOOOL DI COOOOCCHIIIIIIII!!!

31′ OCCASIONE PER MOSCONI DI SINISTRO IN AREA PICCOLA, PARA DRASKIC!

27′ Ottima azione dell’Inter in uscita che ci prova con Berenbruch e un cross sul primo palo su cui non arriva però Lavelli.

Cross di De Pieri dalla destra a giro, in area piccola Topalovic sfrutta un inserimento fatto con i tempi giusti e di testa deve solo appoggiare in rete. Primo gol in maglia nerazzurra.

23′ GOOOOOOOOOOOL DI TOOOOPALOOOOVICCCCC!

22′ Schema dell’Inter su angolo: cross di Topalovic fuori area, tiro al volo di Mosconi e la difesa ribatte vicino alla linea di porta.

20′ La partita rimane molto lenta e senza occasioni grandi per entrambe le compagini. Solo Lavelli al 12′ ha avuto la chance per segnare.

15′ Zanchetta tira da lontano di sinistro, Ilic respinge e la palla finisce in corner.

12′ OCCASIONISSIMA IN ACROBAZIA PER LAVELLI, ERRORE IN AREA DI RIGORE! Cross perfetto di Cocchi, al volo ci arriva Lavelli ma conclude alto.

11′ Non particolarmente emozionante questo momento del match. Le squadre si studiano e la palla rimane spesso al centro del campo.

7′ Prima azione pericolosa dell’Inter: Mosconi parte in solitaria e prova il tiro, che però viene respinto.

4′ Tanti errori tecnici in questi primi minuti di partita, sia da una parte che dall’altra.

14.30 INIZIA LA PARTITA.

14.25 Le squadre entrano in campo: Inter in divisa nerazzurra, Stella Rossa con la sua prima biancorossa.

14.10 Luka Topalovic c’è e parte dal primo minuto, sorprende anche la titolarità di Cocchi. Torna Lavelli davanti, Spinacce fuori.

14 Manca poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio della gara tra Inter e Stella Rossa Primavera. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE INTER-STELLA ROSSA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Calligaris, Della Mora, Cocchi, Zanchetta, Re Cecconi, Maye, Berenbruch, Topalović, Lavelli, De Pieri, Mosconi.

In panchina: Taho, Kangasniemi, Motta, Zarate, Venturini, Pinotti, Romano, Spinacce, Tigani.

Allenatore: Zanchetta

Stella Rossa (4-3-3): Draškić, Stojković, Milosavljević, Ilić, Roganović, Jovanović, Sremčević, Šljivić, Kostov, Gashtarov, Đurić.

In panchina: Bekonja, Ristovski, Djorđević, Ranković, Ramadani, Markočević, Damjanović, Tegeltija, Bubanja.

Allenatore: Milijas

