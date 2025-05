LIVE Inter-Sassuolo Primavera 0-1: finisce il primo tempo

Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it.

LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 0-1

L’Inter gioca bene, crea occasioni e prende anche un palo con Berenbruch. A chiudere i primi 45 minuti avanti è però il Sassuolo, che sfrutta l’errore di Re Cecconi segnando con Minta. Decisivo Calligaris poi con il rigore parato su Knezovic, non è ancora finito nulla!

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Due minuti di recupero.

43′ PALO DI BERENBRUCH! Aidoo si appoggia al centrocampista, staffilata sul primo palo e legno colpito dal giocatore.

37′ L’Inter torna a tirare, stavolta in ripartenza con Spinaccè. L’attaccante non prende la porta.

33′ Mosconi esce piangendo, entra al suo posto Zouin.

32′ Mosconi si ferma e lo staff medico è in campo. Potrebbe esserci un cambio.

29′ Parlato viene ammonito.

Knezovic incrocia con il suo sinistro, Calligaris intuisce e para.

28′ CALLIGARIS PARA IL RIGORE A KNEZOVIC E TIENE IN PIEDI L’INTER!!!

Leone si infila in mezzo a due giocatori dell’Inter, Re Cecconi trattiene e regala il rigore ai neroverdi. Incredibile il disastro in difesa dei nerazzurri.

27′ RIGORE PER IL SASSUOLO!

25′ Re Cecconi sbaglia ancora di testa e rischia di regalare un’altra occasione a Minta. Il difensore è in un momento estremamente negativo.

22′ Spinaccé rimane per un breve momento a terra per una botta alla caviglia: il gioco riprende poco dopo.

19′ L’Inter reagisce subito: dai 25 metri Zanchetta prova la conclusione ma la palla si alza prima di arrivare in porta.

Re Cecconi sbaglia in impostazione da solo, regala la palla a Minta che in area di rigore spiazza Calligaris tirando sul secondo palo. Clamoroso errore del difensore nerazzurro…

17′ MINTA SEGNA IL GOL DEL VANTAGGIO

14′ CALLIGARIS PRIMA, AIDOO POI SALVANO L’INTER DAL GOL SUBITO! Minta viene bloccato da entrambi e non riesce a segnare a porta vuota.

13′ OCCASIONE INTER! Dalla trequarti Mosconi crossa sul secondo palo, De Pieri di testa schiaccia ma la palla viene presa sulla linea dalla difesa neroverde.

11′ Il Sassuolo alza il ritmo di gioco e comincia ad attaccare la retroguardia dell’Inter.

6′ De Pieri arriva sul fondo, mette in mezzo sul primo palo e Spinaccé sfiora solamente. Palla al Sassuolo.

4′ Primo angolo per l’Inter: Zanchetta crossa ma non trova nessuno in area di rigore.

20.30 INIZIA LA PARTITA!

20.27 Inter e Sassuolo Primavera sono entrate in campo: divisa nerazzurra da una parte, divisa bianca dall’altra.

20.15 Tra un quarto d’ora inizia la partita che vale la semifinale per lo scudetto. Inter e Sassuolo Primavera si giocano la finale contro la Fiorentina, di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Mosconi, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Maye Kouadio, Zarate, Lavelli, Bovo, Venturini, Motta, Della Mora, Zouin, Garonetti, Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

SASSUOLO: Scacchetti, Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno Kevin, Minta, Corradini, Barani, Parlato.

In panchina: Vigano, Benvenuti G., Benvenuti T., Macchioni, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Frangella, Vedovati.

Allenatore: Emiliano Bigica.