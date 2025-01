LIVE Inter-Sassuolo Primavera 2-1: papera Calligaris, segna Knezovic

L’Inter Primavera giocherà alle ore 18 contro il Sassuolo al Konami Youth Development Centre. I nerazzurri cercano di avvicinarsi alla capolista neroverde. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

90’+4 ALEXIOU IMPERIOSO SU SANDRO!

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ LAVELLI VICINISSIMO AL GOL DI MANCINO! PALLA FUORI DI POCO.

84′ Frangella entra per Di Bitonto.

79′ CALLIGARIS ADESSO SALVA SU PARLATO IN USCITA!

77′ Dentro Lavelli, va fuori Spinacce.

75′ Esce Lopes per Daldum.

73′ Mosconi entra al posto di Zouin.

71′ Il Sassuolo carica con 10 giocatori all’attacco, Inter in sofferenza totale.

Knezovic prova il tiro dai 25 metri, Calligaris si fa passare la palla sotto le braccia nonostante fosse alla sua portata. Papera deludente…

67′ SEGNA KNEZOVIC!

65′ Zouin in contropiede crea il panico nella difesa del Sassuolo, costretta a lanciare lungo e sventare il pericolo.

62′ TRAVERSA DI COCCHI SU PUNIZIONE!

59′ Ammonito Lopes.

56′ Il Sassuolo ora spinge e gestisce il possesso, l’Inter si posiziona con un 4-4-1 estremamente difensivo.

49′ SUPER-PARATA DI CALLIGARIS SU SANDRO!

19.07 INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.07 Entra Bovo al posto di Zanchetta. Per il Sassuolo Minta prende il posto di Vedovati, Sandro per Weiss.

L’Inter Primavera chiude un primo tempo quasi perfetto con il Sassuolo con il risultato di 2-0. Quasi, perché De Pieri si è fatto espellere al 42′ per un intervento folle su Lopez. I nerazzurri sono avanti grazie al gol di Alexiou e ad un autorete, a breve appuntamento con la ripresa LIVE di Inter-Sassuolo Primavera.

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Due minuti di recupero.

De Pieri rientra sul suo sinistro, perde il controllo del pallone e va in scivolata con il piede alto. Colpisce Lopes sopra la caviglia e l’arbitro lo butta fuori!

42′ ROSSO PER DE PIERI! INCREDIBILE DECISIONE DELL’ARBITRO…

37′ Conclusione di De Pieri dal limite di sinistro, Scacchetti manda in angolo con i pugni.

34′ Colpo di testa di Spinacce su corner, ancora pericolosa l’Inter.

30′ Tiro-cross di Topalovic, la palla finisce di poco sopra la traversa.

Cross perfetto di Cocchi sul secondo palo, colpo di testa di De Pieri e deviazione sfortunata di Benvenuti verso la porta. Scacchetti non para ed è raddoppio nerazzurro.

25′ RETEEEEEEEE, RADDOPPIOOOOOO CON L’AUTOGOL DI BENVENUTI!

24′ ZOUIN CALCIA DI SINISTRO, DE PIERI ARRIVA A PORTA VUOTA MA MANDA FUORI! GRANDE OCCASIONE PER L’INTER.

20′ L’Inter domina in questo momento e non soffre il pressing del Sassuolo. Buon inizio sicuramente dei nerazzurri.

13′ Alexiou blocca Bruno nel momento del tiro, FONDAMENTALE!

10′ Di Bitonto salva su Spinacce, che era ormai solo davanti al portiere.

Dagli sviluppi di calcio di punizione Alexiou approfitta di una mischia e deposita alle spalle di Scacchetti con la punta del piede sinistro. Gol di furbizia assoluta!

8′ GOOOOOOOOOL DI ALEEEEEXIOUUUUUUUUUUU

6′ Tiro-cross di Aidoo, parata di Scacchetti e corner!

4′ Scacchetti si prende un rischio incredibile: Venturini respinge il rinvio del portiere e per poco non manda la palla in rete.

3′ Parte bene il Sassuolo, che prova subito a rendersi pericoloso. Cross dalla fascia sinistra completamente sbagliato di Benvenuti.

18.03 INIZIA LA PARTITA!

17.59 Le squadre entrano in campo. Manca pochissimo a Inter-Sassuolo, il rematch dopo l’eliminazione dello scorso anno dalla Poule Scudetto.

17.55 Torna Topalovic tra i titolari dopo il problema fisico delle scorse settimane. Confermati Zouin e De Pieri sulle fasce, davanti Spinacce prende il posto di Lavelli titolare invece in coppa.

17.45 L’Inter attende l’inizio della partita alle ore 18 contro il Sassuolo. Scontro diretto per il primo posto, di seguito le formazioni ufficiali.

INTER-SASSUOLO PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta, Alexiou, Spinacce, Venturini, Re Cecconi, Zouin, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Maye, Lavelli, Bovo, Motta, Mosconi, Della Mora, Tigani, Vanzulli, Garonetti, Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti, Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno, Corradini, Vedovati, Parlato.

In panchina: Vigano, Benevenuti, Macchioni, Seminari, Sandro, Daldum, Tomsa, Bolondi, Minta, Cardascio, Frangella.

Allenatore: Emiliano Bigica

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).