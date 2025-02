LIVE – Inter-Monza Primavera 2-0: GOOOOLLL! Raddoppia Spinacce!

Inizia il LIVE della partita di campionato tra Inter e Monza Primavera. Sfida valida per la ventiseiesima giornata del Campionato Primavera. Di seguito le scelte dei due tecnici. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE INTER-MONZA PRIMAVERA 2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

67′ Doppia sostituzione per Zanchetta: entra Lavelli esce Spinacce, entra Mosconi esce Pinotti.

66′ Ottimo calcio d’angolo battuto dall’Inter Primavera: Garonetti si inserisce sul secondo palo ma purtroppo non riesce ad impattare bene il pallone che termina fuori

65′ Apprensione per Spinacce che resta a terra dolorante: entra lo staff medico per accertarsi delle sue condizioni

55′ Si va vedere anche il Monza: tentativo di Lupinetti dalla parte destra con Calligaris che si fa trovare pronto

53′ GOOOOOOLLLLL! Ottima traiettoria di Berenbruch sulla punizione calciata dalla trequarti sinistra: Spinacce è bravissimo ad arrivare sul pallone prima di tutti e a mettere a segno il 2-0

52′ Vola Pinotti sulla fascia sinistra: per fermarlo Crasta è costretto a spendere un fallo e si prende il giallo

46′ Subito due sostituzioni per il Monza: esce Longhi entra Zanaboni, esce Troise entra Berretta.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Primo tempo di grande intensità da parte dell’Inter Primavera. Il Monza risulta praticamente inesistente, facendo fatica a resistere al pressing dei nerazzurri e a mantenere il possesso. Calligaris non viene praticamente mai impegnato, mentre Mazza deve superarsi in più occasioni. Alla fine la difesa biancorossa non regge e De Pieri riesce a sbloccare al 36′.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Niente recupero

41′ Della Mora ci prova dalla lunga distanza con un tiro di prima intenzione: la conclusione viene intercettata facilmente dal portiere del Monza

Il pallone sembra troppo lungo ma De Pieri è bravissimo ad allungarsi in scivolata e a spingerlo dentro al volo.

36′ GOOOOOOLLLL!! De Pieri per l’1-0!

35′ ALTRO SQUILLO INTER! Conclusione di Spinacce sul primo palo da vicinissimo: risponde ancora Mazza

33′ Alexiou resta a terra in area di rigore dopo il contrasto con Postiglione

30′ Bovo resta a terra dolorante dopo il fallo di Troise: ma l’arbitro non fischia

26′ Si rivede il Monza dalle parti di Calligaris: i brianzoli guadagnano due angoli consecutivi

24′ Bellissima punizione disegnata da Berenbruch: purtroppo nessuno in area riesce ad arrivarci e alla fine Mazza mette in corner

23′ Intervento falloso su Cocchi che resta a terra e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti avversaria

21′ GRANDE OCCASIONE! Mazza si supera a tu per tu con De Pieri, deviando con i piedi la conclusione dell’attaccante nerazzurro

20′ Buon momento per l’Inter Primavera, che spinge e crea difficoltà al Monza. La squadra ospite non riesce ad eludere il pressing nerazzurro

17′ CHE CHANCE! Adesso è il turno di De Pieri: da posizione centrale in area di rigore prova il tiro ma trova la respinta di Mazza.

16′ Conclusione dalla lunga distanza di Cocchi dai risvolto di un calcio d’angolo: il pallone è troppo alto!

16:00 INIZIA LA PARTITA!

15:58 Le squadre stanno entrando in campo: Inter in maglia nerazzurra

L’Inter Primavera ospita in questo turno di campionato Il Monza. Di seguito le formazioni ufficiali del match

LIVE INTER-MONZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: Calligaris, Cocchi, Alexiou, Della Mora, Garonetti, Bovo, Venturini, Berenbruch, Pinotti, De Pieri, Spinacce.

In panchina: Taho, Aidoo, Maye, Lavelli, Motta, Mosconi, Re Cecconi, Romano, Topalovic, Cerpelletti, Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Monza: Mazza, Colombo, Postiglione, Domanico, Longhi, Troise, Nene, Lupinetti, Reita, Crasta, Capolupo.

In panchina: Ciardi, Bagnaschi, Pedrazzini, Giubrone, Viti, Gaye, Berretta, Ballabio, Azarovis, Scaramelli, Zanaboni.

Allenatore: Oscar Brevi.