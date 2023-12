LIVE Inter-Milan Primavera 0-0: l’arbitro dà inizio al derby!

Inter-Milan è la partita valida per la giornata numero quattordici del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è alle ore 11, si gioca al Konami Youth Development Centre.

LIVE INTER-MILAN PRIMAVERA 0-0

9′ Non ci si ferma un attimo in questo inizio di partita. Ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra, tanto agonismo in campo.

6′ Viene ammonito Bakoune per aver fermato Luca Di Maggio in ripartenza da un’uscita da calcio d’angolo.

5′ In contropiede l’Inter può far male, si aprono grandi spazi dalle parti di Raveyre. Attenzione alla velocità dei tre nerazzurri davanti.

2′ Ritmi altissimi nei primi minuti di partita. L’Inter pressa altissima, Sarr e Raveyre a terra per uno scontro fuori dall’area.

11.03 INIZIA LA PARTITA!

11 Inter e Milan Primavera entrano in campo, ormai sta per iniziare la partita dell’anno in Under 19!

10.54 Appena un punto di distanza tra le due squadre. Abate si affida ai suoi big, da Traoré a Cuenca e Camarda. Chivu invece vede il ritorno di Calligaris, Matjaz e Kamate dal primo minuto. Berenbruch rimane fuori per febbre, al suo posto Luca Di Maggio.

10.52 Tra poco meno di dieci minuti inizia Inter-Milan Primavera, partita valida per la quattordicesima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Kamaté, Sarr, Quieto.

In panchina: Raimondi, Nezirevic, Bovo, Motta, Guercio, Vedovati, Spinaccè, Maye, Ricordi, Mazzola, Diallo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Milan (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Bakoune, Zeroli, Scotti; Malaspina, Stalmach; Scotti, Cuenca, Traoré; Camarda.

In panchina: Torriani, Bartoccioni, Sia, Liberali, Eletu, Martinazzi, Sala, Perera, Bonomi, Simmelmach, Tezzele.

Allenatore: Ignazio Abate.

