LIVE Inter-Milan Primavera 2-2: Liberali sbaglia il rigore, incredibile!

Inizia in questo momento il LIVE della partita tra Inter e Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Segui l’evento in diretta con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE INTER-MILAN PRIMAVERA 2-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

71′ LIBERALI SBAGLIA IL RIGORE CON IL CUCCHIAIO! PALLA ALTA

71′ CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN. FALLO FOLLE DI VENTURINI SU ELETU…

70′ Venturini e Lavelli prendono il posto di Topalovic e Spinacce.

Colpo da fenomeno di Mattia Liberali, che dai 20 metri di sinistro manda il pallone all’angolino. Gol incredibile del calciatore del Milan.

68′ LIBERALI PAREGGIA!

67′ Aidoo viene ammonito.

64′ Nissen per Bakoune poi fuori Hodzic per Perera.

61′ Topalovic tira una staffilata al volo, Longoni blocca in due tempi.

Il solito Matteo Cocchi mette la sua firma sulla partita, perché dalla sinistra mette il cross che crea difficoltà a Longoni. Il portiere esce malissimo, sul secondo palo Berenbruch è solo e a porta vuota deve solo ribadire in rete.

57′ BEEEEEREEEEEENBRUUUUUCHHHHH SIAMO AVANTIIIIIIIIII

56′ Dutu viene ammonito.

50′ Entra Garonetti per Re Cecconi già ammonito.

48′ Re Cecconi è a terra, lo staff medico sta lavorando. Occhio alle sue condizioni.

19.02 INIZIA IL SECONDO TEMPO!

L’Inter Primavera riacciuffa la partita alla fine del primo tempo con il gol di Mattia Mosconi su un grande cross di Mike Aidoo sul primo palo. Non basta ai rossoneri la rete iniziale causata dalla coscia di Matteo Cocchi. A breve in LIVE il secondo tempo di Inter-Milan Primavera.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Un minuto di recupero.

Bella azione di De Pieri e Aidoo sulla fascia destra con il terzino capace di crossare dal fondo sul primo palo. Mosconi anticipa tutti e mette in rete incrociando.

44′ MOOOOSCOOOOONIIIIIIIII, ARRIVA IL GOOOOOOLLLL

39′ Il Milan domina in questo spazio di partita. L’Inter non riesce a contenere la grande fisicità degli avversari.

Il Milan gioca un grande calcio e merita il vantaggio. Bakoune tira, para Calligaris ma con il rimpallo la palla finisce sulla coscia di Cocchi. Sfortunato il difensore, che manda in rete il gol dell’1-0 avversario.

31′ AUTOGOL DI COCCHI!

26′ Mosconi prova un tiro-cross sul primo palo, Longoni manda in angolo.

22′ BONOMI VICINISSIMO AL GOL CON UNA CONCLUSIONE CHE FINISCE DI POCO ALTA

20′ Lo scontro tra Dutu e Spinacce continua a suon di colpi e spallate. Sarà interessante vedere come finirà.

15′ Cocchi ci prova con il suo mancino sul primo palo da fuori area, niente da fare…

11′ Giocata spaziale di Liberali, lo ferma irregolarmente Re Cecconi e riceve l’ammonizione.

7′ De Pieri semina il panico nella difesa rossonera, che si chiude a riccio e riesce a resistere alla velocità dell’esterno.

5′ L’Inter comincia con il suo pressing molto alto, il Milan fatica ad uscire.

18 INIZIA LA PARTITA!

17.53 Il centrocampista classe 2008 Vukoje è in panchina e già oggi potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell’Inter.

17.45 Sta per iniziare la partita tra Inter e Milan Primavera: ci si gioca la semifinale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER-MILAN PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Alexiou, Re Cecconi, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Mosconi.

A disposizione: Zamarian, Maye, Bovo, Lavelli, Perez, Venturini, Della Mora, Garonetti, Pinotti, Thiago Romano, Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

MILAN (4-3-3): Longoni, Bakoune, Paloschi, Sala, Liberali, Dutu, Bonomi, Hodzic, Eletu, Magni, Scotti.

A disposizione: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perrucci, Parmiggiani, Lamorte, Ossola, Perera, Perina, Comotto, Siman.

Allenatore: Federico Guidi.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).