LIVE Inter-Lipsia Primavera 1-1: Spinacce pareggia su rigore

L'Inter Primavera è pronta a scendere in campo per la quinta giornata di UEFA Youth League contro il Lipsia. La squadra di Andrea Zanchetta ha vinto per ora quattro partite su quattro. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 14.30. Si gioca al Konami Youth Development Centre.

LIVE INTER-LIPSIA PRIMAVERA 1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

Spinacce tira con il piattone verso il palo destro del portiere e segna. Pareggio nerazzurro!

48′ SPINACCEEEEEEEEEEEEEE

46′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER!

15.35 RICOMINCIA LA PARTITA!

Il primo tempo finisce con il risultato di 0-1. Segna Bulland dentro l’area piccola ed è meritato il vantaggio dei tedeschi, che stanno giocando molto bene. I nerazzurri hanno creato diverse occasioni da gol, ma hanno sprecato soprattutto con Venturini e Spinacce. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Inter-Lipsia Primavera.

45’+3 FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ Tre minuti di recupero.

42′ ZOUIN CI PROVA CON IL DESTRO, PARATA SUL SECONDO PALO DI DICKES!

35′ Ancora Venturini calcia al volo da fuori, tiro deviato e calcio d’angolo.

30′ Zouin entra per Thiago Romano, infortunatosi nello scontro precedente.

29′ INCREDIBILE ERRORE DI VENTURINI IN AREA PICCOLA DI TESTA! Cross di Cocchi sul secondo palo, Venturini arriva veloce ma tira alto.

27′ Scontro di gioco a centrocampo, Thiago Romano a terra. L’esterno si rialza ma zoppica vistosamente.

Il Lipsia entra dentro l’area di rigore, la palla arriva in appoggio a Bulland che deve solo appoggiare in rete. Non basta la respinta di Re Cecconi sulla linea di porta.

25′ BULLAND SEGNA, VANTAGGIO LIPSIA!

22′ Il gioco rimane fermo, un calciatore del Lipsia è a terra e sono entrati i medici in campo.

18′ Schobler tira di destro di controbalzo, para Zamarian e manda in corner.

15′ Thiago Romano in mezzo, Spinacce spizza di testa e la palla va sul fondo di pochissimo.

10′ Jatta si gira e crossa, Ramsak calcia di prima in scivolata ma non prende lo specchio.

6′ Ancora De Pieri crea panico nella retroguardia tedesca. L’esterno arriva sul fondo e mette un pallone forte in mezzo, Spinacce non arriva per pochissimo.

4′ Accelera De Pieri, Boog lo trattiene e viene ammonito.

1′ Dopo 20 secondi l’Inter sfiora la rete tre volte. Con Thiago Romano, Spinacce e De Pieri davanti alla porta. Partenza super!

14.30 INIZIA LA PARTITA!

14.27 Le squadre entrano in campo: Inter in divisa nerazzurra, Lipsia con la consueta bianca.

14.21 Diversi cambi rispetto alla partita contro il Cesena. Torna Topalovic tra i titolari, anche Spinacce e Thiago Romano. In difesa dentro Della Mora, Maye e Cocchi, che sabato hanno fatto panchina.

14.05 Poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Lipsia Primavera, quinta giornata di UEFA Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-LIPSIA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Maye, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Romano.

In panchina: Alain Taho, Ilari Kangasniemi, Christos Alexiou, Matteo Motta, Dilan Zarate, Edoardo Tigani, Aymen Zouin, Daniele Quieto, Matteo Lavelli.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Lipsia (4-3-2-1): Dickes; Kob, Boog, Schuldes, Walther; Neumann, Bulland, WeiBbach; Schobler, Jatta; Ramsak.

In panchina: Luca Janosch, Felix Johann, Georg Daffner, Lenny Hennig, Pepe Böhm, Bilal Damala, Toni Langsteiner, Lionel Voufack, Carlos Naumann, Gianluca Reschke.

Allenatore: Sebastian Heidinger

