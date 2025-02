LIVE Inter-Lille Primavera 2-0: inizia il secondo tempo!

Inizia in questo momento il LIVE di Inter-Lille Primavera, partita che vale per i sedicesimi di finale di UEFA Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE INTER-LILLE PRIMAVERA 2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

17.04 INIZIA IL SECONDO TEMPO!

L’Inter Primavera gioca un primo tempo perfetto contro il Lille, creando numerose occasioni e segnando due volte nel giro di tre minuti. Spinacce timbra il cartellino e decide per ora la partita di UEFA Youth League. A breve il secondo tempo LIVE di Inter-Lille Primavera.

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Due minuti di recupero.

45′ MAMMA MIAAAA CHE PARATAAA DI CALLIGARIS SUL SECONDO PALOOOOOOO!!!

41′ Zanchetta respinge una palla su calcio di punizione e viene medicato. Al giocatore esce il sangue dal naso.

Mattia Mosconi dal limite dell’area calcia rasoterra verso la porta, Merzouk non trattiene e Matteo Spinacce ribadisce in rete senza opposizioni.

35′ GOOOOOOOOOL DI SPINACCEEEEEEE E SONO DUEEEEEEEEE

33′ ERRORE CLAMOROSO PER SPINACCE DAVANTI ALLA PORTA!

Zanchetta fa un cross splendido dai 35 metri di distanza dalla porta, Spinacce capisce la traiettoria a girare e sul secondo palo incrocia con un colpo al volo di sinistro. GOL SPETTACOLARE!

32′ GOOOOOOOOOL DI SPINACCEEEEEEEEEEEEE

27′ Il Lille contrattacca e sfrutta bene la velocità dei suoi attaccanti, che per ora sprecano le occasioni create.

21′ Venturini ci prova dal limite, ancora alto il pallone.

17′ CALLIGARIS SALVA L’INTER! Super-parata su Ayodele a tu per tu davanti alla porta

16′ ALEXIOU DI TESTA ALTO! Arriva sul pallone crossato da Topalovic, non prende lo specchio.

13′ De Pieri crossa verso il secondo palo per Mosconi, che però viene anticipato dall’uscita in anticipo del portiere.

10′ Il Lille adesso prova ad alzare la linea difensiva, soffre meno dopo un inizio difficile.

4′ I primi minuti sono di dominio netto dell’Inter, che ha già creato un’occasione importante con Spinacce. Un’altra poteva diventare tale, ma non si è concretizzata.

16.01 INIZIA LA PARTITA!

15.58 Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Lille in divisa bianca.

15.45 Inter e Lille Primavera si sfidano quest’oggi al Konami Youth Development Centre. Chi vince passa il turno, chi esce abbandona già la UEFA Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-LILLE PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Mosconi.

A disposizione: Zamarian, Garonetti, Maye, Cerpelletti, Berenbruch, Vukoje, Lavelli, Thiago Romano, Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Lille (4-3-3): Merzouk; Mbamba-Muanda, Hamidi, Cossier, Nagera; Imbondo, Faiz, Baret; Ayodele, Diaoune, Lachaab.

A disposizione: Sajous, Lucea, Goffi, Apkakou, Hallez, Livemont, Hadiri, Boussadia, Akale.

Allenatore: Stephane Pichot.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).