LIVE Inter-Lazio Primavera 0-0: finisce il primo tempo in parità

Inizia il LIVE di Inter-Lazio Primavera, partita valida per la giornata numero 32 del campionato giovanile. Segui con noi la cronaca testuale.

LIVE INTER-LAZIO PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

Inter e Lazio non vanno oltre lo 0-0 in questo primo tempo a ritmi piuttosto contenuti. Pochissime occasioni per entrambe le squadre, solo tiri da fuori. Prima Maye dai 30 metri, poi De Pieri alla fine con una conclusione a giro parata da Renzetti. A breve il secondo tempo LIVE!

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER-LAZIO PRIMAVERA SUL RISULTATO DI 0-0!

45′ Due minuti di recupero.

45′ Giallo per Venturini e gol annullato all’Inter. Il centrocampista aveva segnato di braccio!

43′ DE PIERI A GIRO SUL SECONDO PALO! Venturini lo serve, De Pieri calcia ma Renzetti risponde e manda in corner.

40′ De Pieri cerca l’incursione in area di rigore, la palla è troppo lunga e finisce in rimessa dal fondo. Tanta imprecisione!

33′ A mezz’ora dall’inizio della partita fatica a sbloccarsi la gara. Manca lo spunto sia da una parte che dall’altra.

26′ Su un cross verso D’Agostini Garonetti compie un miracolo di testa. Recupera la posizione in marcatura e lo anticipa prima del tiro!

23′ Spinacce si appoggia su Bovo, che prova a concludere dal limite dell’area. La palla va altissima, nessun pericolo per Renzetti.

18′ OCCASIONISSIMA LAZIO CON D’AGOSTINI IN AREA PICCOLA! Motta rischia la frittata, mette giù la palla in area di rigore e D’Agostini arriva in corsa con il tiro che finisce alto.

16′ Punizione di Farcomeni respinta dalla barriera: corner biancoceleste.

14′ BOMBA DI MAYE DA 30 METRI, SUPER PARATA DI RENZETTI! Sulla ribattuta ci prova anche Pinotti, Renzetti si ritrova la palla tra le mani.

9′ Mancano ancora le conclusioni verso la porta, la Lazio rimane in possesso e il pressing dell’Inter è sterile. Ritmi bassissimi fino a questo momento.

4′ Primi minuti di battaglia a centrocampo. Tanti errori tecnici e poca pulizia nel possesso per entrambe le squadre.

11.04 INIZIA LA PARTITA!

11.01 Le squadre entrano in campo: Inter in divisa nerazzurra, Lazio con la maglia da trasferta bianca.

10.51 La novità della mattinata è la titolarità di Pinotti sulla fascia. Con lui davanti ci saranno i soliti due: De Pieri e Pinotti.

10.45 Inizia il LIVE di Inter-Lazio Primavera. Ecco intanto le formazioni ufficiali dei due allenatori per il match.

INTER-LAZIO PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 27 Pinotti.

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 9 Lavelli, 10 Quieto, 13 Kangasniemi, 15 Perez, 18 Mosconi, 28 Romano, 34 Ballo, 37 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta

LAZIO (4-3-3): 22 Renzetti; 24 Zazza, 5 Bordon F., 3 Bordon R., 78 Milani; 8 Di Tommaso, 4 Nazzaro, 10 Munoz; 17 Serra, 9 D’Agostini, 18 Farcomeni.

A disposizione: 1 Bosi, 12 Cipriani, 2 Ferrari, 6 Petta, 7 Gelli, 11 Cuzzarella, 19 Sulejmani, 25 Marinaj, 28 Ciucci, 29 Karsenty.

Allenatore: Sergio Pirozzi

