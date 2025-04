LIVE Inter-Juventus Primavera 1-1: finisce in parità il primo tempo

Inizia il LIVE di Inter-Juventus Primavera, partita valida per la giornata numero 35 del campionato. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per tenere il secondo posto in ottica playoff. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.

LIVE INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Due minuti di recupero.

Pagnucco taglia il campo con il suo scatto al centro della trequarti, trova Vacca che con un passaggio perfetto serve Crapisto. Il centrocampista alza la palla e segna davanti a Calligaris.

42′ CRAPISTO PAREGGIA.

39′ Merola ammonito.

35′ Spinacce rimane a terra, staff medico in campo. Il gioco è fermo.

33′ Conclusione alta di Topalovic, nessun pericolo per la Juventus.

29′ Ancora Merola tira dai 20 metri, stavolta col sinistro. Calligaris para.

24′ De Pieri allarga per Topalovic, che crossa sul primo palo. La Juventus respinge e riparte con velocità.

18′ MOSCONI SBAGLIA DAVANTI A RADU E NON SFRUTTA L’OCCASIONE PER IL 2-0!

16′ Aidoo manda in profondità Spinacce, che però viene anticipato prima di arrivare sul pallone da Radu.

11′ Adesso la Juventus prende fiducia e attacca con continuità. L’Inter rimane bassa e cerca di resistere al forcing avversario del momento.

8′ Merola ci prova con un tiro a gira con il destro, la palla finisce alta. Rimessa dal fondo per l’Inter.

Al limite dell’area Berenbruch serve con un pallonetto l’inserimento di Topalovic, che in area di rigore con un tocco di fino deposita sotto le braccia di Radu in uscita. Palo e gol, vantaggio nerazzurro!

3′ TOOOOOPAAAAALOOOOVIIIIIIIICCCCC

2′ Radu viene quasi beffato da Berenbruch in spaccata, ma arriva la parata bassa!

18.03 INIZIA LA PARTITA

17.59 Le squadre stanno entrando in campo: Inter in maglia nerazzurra, Juventus invece con la divisa bianconera.

17.50 Tra un quarto d’ora ci sarà il calcio d’inizio della partita del Campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta, 18 Mosconi; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 29 Topalovic.

A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 10 Quieto, 14 Bovo, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 39 La Torre.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Juventus: 40 Radu, 3 Martinez Crous, 5 Boufandar, 7 Ventre, 8 Crapisto, 10 Vacca, 16 Pagnuccio, 31 Rizzo, 33 Ngana, 36 Merola, 38 Savio.

A disposizione: 12 Marcu, 2 Nisci, 6 Ripani, 9 Pugno, 13 Verde, 15 Montero, 17 Biliboc, 21 Finocchiaro, 27 Sosna, 35 Djahl, 37 Lopez Comellas.

Allenatore: Francesco Magnanelli.

