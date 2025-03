LIVE Inter-Fiorentina Primavera 0-0: inizia la partita!

L’Inter Primavera gioca contro la Fiorentina nella sfida che può valere la corsa al primo posto occupato in questo momento dalla Roma. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE INTER-FIORENTINA PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

31′ INTER VICINA AL GOL CON DE PIERI! Colpo di testa, la palla sfiora il palo.

30′ Giallo per Caprini. Incredibile la scelta dell’arbitro, che ferma l’Inter nonostante sia davanti alla porta con il pallone!

25′ Venturini si inserisce bene al centro del campo e serve Lavelli, che calcia senza prendere la porta.

17′ Quieto arriva sul fondo e mette un pallone teso in mezzo: nessuno tocca e ribadisce in rete, palla in fallo laterale.

15′ ZAMARIAN SBAGLIA CON I PIEDI, LA FIORENTINA SI DIVORA UN GOL FATTO! PALO VIOLA.

13′ Ammonito Della Mora.

7′ LA FIORENTINA SBAGLIA NELLA COSTRUZIONE, DE PIERI SBAGLIA A TU PER TU CON VANNUCCHI!

6′ Primi minuti di confusione al centro del campo: tanta battaglia ma ancora zero tiri da una parte e dall’altra.

11.02 INIZIA LA PARTITA

10.59 Tutto è pronto al Konami Youth Development Centre per questa grande sfida. Le due squadre entrano nel rettangolo di gioco: Inter in divisa nerazzurra, Fiorentina con la seconda maglia bianca.

10.45 Calligaris, Cocchi e Aidoo sono a Napoli con la Prima Squadra, Topalovic rimane in panchina. Tutte le novità nelle formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina Primavera.

LIVE INTER-FIORENTINA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Alexiou, Re Cecconi, Motta; Berenbruch, Bovo, Venturini; De Pieri, Lavelli, Quieto.

A disposizione: Taho, Zanchetta, Maye, Spinacce, Mosconi, Zouin, Garonetti, Pinotti, Romano, Topalovic, Vukoje.

Allenatore: Zanchetta.

Fiorentina: Vannucchi; Baroncelli, Harder, Tarantino, Rubino, Keita, Elia, Kouadio, Bertolini, Scuderi, Caprini.

A disposizione: Dolfi, Turnone, Sadotti, Gudelevicius, Ievoli, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Balbo, Mazzeo.

Allenatore: Galloppa.

