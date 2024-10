Inter-Empoli Primavera 3-1: vittoria e -3 dalla vetta (LIVE)

L’Inter gioca contro l’Empoli alla nona giornata del Campionato Primavera 1. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 11, il match si disputa al Konami Youth Development Centre.

RILEGGI IL LIVE: INTER-EMPOLI PRIMAVERA 3-1

L’Inter Primavera torna alla vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi. Tre gol all’Empoli, tutti nel secondo tempo. Segnano Luka Topalovic, Christos Alexiou e Matteo Lavelli alla fine della partita. La vetta della classifica ora dista appena tre punti, niente è ancora finito per le zone alte.

90’+6 FINISCE IL MATCH!

In contropiede Quieto serve Lavelli, che non sbaglia a tu per tu con il portiere.

95′ LAAAAVEEEELLIIIIIIIII SEGNA E CHIUDE I CONTI!

Azione in solitaria di Moray, che coglie impreparata la difesa avversaria segnando con una bomba sotto l’incrocio dei pali da 20 metri.

90’+1 MORAY RIAPRE IL MATCH! GOL.

90′ Cinque minuti di recupero.

Calcio d’angolo battuto da Zanchetta, al centro dell’area è Alexiou ad anticipare tutti e spaccare la porta con il suo colpo di testa.

89′ GOOOOOOL DI ALEXIOUUUUUUU!

88′ De Pieri mette in porta Lavelli, che calcia verso la porta. Devia un difensore, ancora angolo.

86′ L’Empoli costruisce e cerca il pareggio, l’Inter tiene e difende bene.

80′ De Pieri serve Quieto davanti alla porta, che scivola da solo chiedendo il rigore. L’arbitro dice di andare avanti.

79′ Un cambio per parte. Esce Spinacce per Lavelli. Entra Orlandi per Bacci in casa Empoli.

78′ Alexiou viene ammonito.

76′ SUPER-AZIONE DI DE PIERI, DAVANTI ALLA PORTA INCIAMPA E SPRECA! AVEVA SUPERATO TRE AVVERSARI…

74′ Bacci ci prova con il sinistro da fuori, ma viene deviato. Calcio d’angolo per l’Empoli.

71′ Cocchi a terra per un colpo proibito di un giocatore dell’Empoli: dubbi sull’episodio.

67′ Bacciardi lascia il posto a Trdan. Dentro infine Monaco per Gravelo e Cesari per Matteazzi.

64′ Fuori Aidoo, dentro Della Mora. Fuori anche Venturini, entra Zarate Hidalgo.

Cross di Venturini respinto da Versari, sulla ribattuta arriva veloce Topalovic che ribadisce in rete segnando il suo primo gol in campionato.

60′ GOOOOOOOOOL DI TOPALOOOOVIIIIIIICCC!

58′ Palla dentro di Aidoo dalla trequarti, colpisce Spinacce di testa nuovamente alto.

55′ Alexiou perfetto in chiusura su Campaniello!

51′ Ancora De Pieri arriva sul fondo, cross per Spinacce che però non arriva per un pelo sul primo palo.

48′ De Pieri atterrato in area di rigore, l’arbitro non fischia nulla e si va avanti.

12.02 RICOMINCIA IL MATCH!

12 Le squadre rientrano in campo. Nessun cambio.

Primo tempo senza particolari emozioni. La partita è sulla vecchia scia di quelle precedenti dei nerazzurri: possesso palla lento, palla sulle fasce per cercare gli uno contro uno con De Pieri e Quieto, pochi tiri in porta. Deludente la prestazione dei ragazzi di Zanchetta, solo un palo con Spinacce. Fra un quarto d’ora il secondo tempo LIVE di Inter-Empoli Primavera.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43′ Cross di De Pieri sul secondo palo, nessuno prende il pallone e Versari è costretto ad un intervento difficile.

41′ De Pieri va sul fondo, mette in mezzo ma la difesa respinge. Buon momento per l’Inter.

39′ Cross pericoloso di Aidoo, colpo di testa di Spinacce morbido. Parata facile di Versari.

37′ Contrasto Alexiou-Campaniello. L’attaccante rimane a terra, gioco fermo.

35′ De Pieri calcia col sinistro sul primo palo, Versari manda in angolo con una parata importante.

30′ Tiro di Cocchi deviato: ennesimo corner per l’Inter.

26′ Tiro di Gravero dal limite, para bene Calligaris.

23′ OCCASIONE EMPOLI! Campaniello supera in uno contro uno Alexiou, poi tira sul secondo palo non trovando la porta.

19′ Calcio d’angolo sprecato dall’Inter: palla corta, Quieto punta l’uomo e si porta la sfera fuori dal campo senza crossare.

16′ PALO DI SPINACCE! Cross di Cocchi, sponda di De Pieri e conclusione di Spinacce sul palo.

14′ Occasione per l’Inter con la coppia De Pieri-Quieto: cross del primo, tiro del secondo ma palla alta.

10′ Stavolta è De Pieri a farsi trovare tra le linee, calcia da fuori area e Mannelli devia. Angolo.

7′ Daniele Quieto si accentra dalla sinistra e tira, ma lo fa malissimo. Nessun pericolo.

4′ GOL DIVORATO DALL’EMPOLI! GRAVERO IN SCIVOLATA MANDA FUORI IN AREA DI RIGORE

2′ Pressing altissimo dell’Inter già da inizio partita: l’Empoli prova a tenere il possesso.

11.02 INIZIA LA PARTITA

10.59 Le squadre entrano nel campo del Konami Youth Development Centre: Inter in maglia nerazzurra, Empoli in divisa bianca da trasferta.

10.52 Zanchetta deve fare a meno ancora una volta di Berenbruch: il centrocampista sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Juventus.

10.40 Inizia il LIVE di Inter-Empoli Primavera, il fischio d’inizio è in programma alle ore 11. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

INTER: Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinaccè, Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.

Allenatore: Andrea Zanchetta

EMPOLI: Versari; Rugani, Mannelli, Moray; Lauricella, Bacciardi, Matteazzi, Bacci, Majdandzic; Pereira, Campaniello.

A disposizione: 43 Poggiolini, 6 Asmussen, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 15 Falcusan, 17 Blazic, 21 Trdan, 35 Tavernini, 96 Orlandi, 97 Olivieri.

Allenatore: Alessandro Birindelli

