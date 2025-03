LIVE Inter-Cagliari Primavera 0-0: inizia la partita!

Inter-Cagliari è la partita valida per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1. Segui con noi in LIVE la cronaca testuale. I nerazzurri sono in lotta per il primo posto e devono vincere per continuare nella corsa.

16′ Il Cagliari esce con Liteta, Garonetti fa fallo a centrocampo ma non viene ammonito.

10′ L’Inter prova ad alzare la pressione con i suoi attaccanti, il Cagliari risponde bene e difende senza correre particolari pericoli.

6′ Primi minuti di dominio dell’Inter, che gira e fa girare a vuoto il Cagliari. La squadra avversaria attende e non alza il pressing.

1′ INIZIA LA PARTITA!

14.59 L’Inter ha la possibilità di salire al primo posto con una vittoria: la Roma ha perso ed è ad appena due punti di distanza.

14.45 Siamo ad un quarto d’ora dal calcio d’inizio della partita tra Inter e Cagliari Primavera. Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter (4-3-3): 1 Calligaris, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 26 Garonetti, 6 Maye; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 25 Zouin, 11 Spinaccè, 27 Pinotti.

In panchina: 21 Zamarian, 9 Lavelli, 10 Quieto, 13 Kangasniemi, 15 Perez Adam, 18 Mosconi, 28 Romano, 30 De Pieri, 33 Carpelletti, 34 Ballo, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Cagliari (4-4-2): 20 Ciocci; 16 Grandu, 6 Pintus, 27 Franke, 77 Marini; 17 Sulev, 14 Liteta, 8 Malfitano, 31 Langella; 9 Achour, 94 Trepy.

In panchina: 33 Auseklis, 2 Arba, 3 Collu, 4 Balde, 7 Marcolini, 15 Prettenhoffer, 18 Ardau, 19 Bolzan, 22 Vinciguerra, 28 Costa.

Allenatore: Fabio Pisacane

