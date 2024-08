Inter-Bologna Primavera 1-1: stop all’esordio, pareggio! (LIVE)

Oggi si ricomincia: anche i più piccoli scendono in campo alle ore 18 per la prima partita di campionato. Inter-Bologna Primavera al Konami Youth Development Centre, segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

RILEGGI IL LIVE: INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-1

Inter e Bologna Primavera pareggiano con il risultato di 1-1 all’esordio in campionato. Deludono le aspettative i nerazzurri, che nella ripresa non attaccano abbastanza per tornare in vantaggio. Manca fluidità e soprattutto la forma per giocare al massimo delle possibilità per tutti i 90 minuti. Appuntamento a settimana prossima per Lazio-Inter, il LIVE finisce qui.

90+5′ LIVE: INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-1

90′ CINQUE MINUTI DI RECUPERO.

86′ Ultimo cambio per l’Inter: Mosconi al posto di De Pieri.

79′ Venturini tira dal limite dell’area ma Happonen blocca. Conclusione centrale.

76′ HAPPONEN SALVA IL BOLOGNA! Cross di De Pieri, Pinotti arriva in scivolata ma il portiere avversario blinda la porta in due tempi.

73′ Finisce la partita di Bovo: entra Zanchetta in cabina di regia.

71′ Altro cooling break, mancano 20 minuti alla fine della partita.

68′ Escono Mangiameli e Tonin per Tordiglione e Tsioungaris.

66′ Maye entra al posto di Alexiou, sfinito e a terra per i crampi.

65′ L’Inter non riesce ancora ad arrivare in porta. Mancano le occasioni e manca la fluidità nel possesso della squadra di Zanchetta.

60′ Bovo viene ammonito!

57′ Mazzetti e Lai per Karlsson e Nesi. Due cambi per il Bologna.

56′ Lavelli fa uno stop fantastico al volo, prova la conclusione di destro dall’esterno dell’area ma sbaglia completamente.

54′ BERENBRUCH TIRA DI SINISTRO IN CONTROPIEDE, HAPPONEN RESPINGE!

53′ Il secondo tempo è ricominciato con un Bologna più in palla. L’Inter attende e respira, non sembra al massimo della forma.

48′ Mangiameli controlla in modo sbagliato, travolge Bovo e Alexiou in scivolata e viene ammonito giustamente.

19.05 Inizia il secondo tempo!

19.03 Venturini e Pinotti in campo per l’Inter Primavera. escono Quieto e Topalovic.

Finisce il primo tempo con il risultato di 1-1. Al gol di Quieto risponde quello di Papasov allo scadere dei 45 minuti. A fra un quarto d’ora per il LIVE del secondo tempo di Inter-Bologna Primavera.

LIVE: FINE PRIMO TEMPO, INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-1

45′ DUE MINUTI DI RECUPERO.

Sugli sviluppi di corner Papazov è libero di girare di testa verso il secondo palo. Beffata la retroguardia nerazzurra troppo disattenta.

45′ PAREGGIA IL BOLOGNA CON PAPAZOV SU CALCIO D’ANGOLO.

39′ La partita ora è molto vivace, il Bologna si scopre e l’Inter Primavera cerca di colpire per la seconda volta in pochi minuti.

Cross di Aidoo dalla destra sul secondo palo, Berenbruch al volo tira e trova la respinta in area piccola di Quieto, che da rapinatore d’area insacca in rete.

35′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI DANIELE QUIETOOOOOOOOOOO!!!

32′ Quieto batte la punizione dai 19 metri, la barriera respinge e non arriva nessun pericolo per il Bologna.

30′ Ancora non ci sono sussulti dalle parti dei due portieri in campo. Poche occasioni per entrambe le squadre, partita molto equilibrata.

25′ Cooling break come di consueto nelle prime partite stagionali. Tanto caldo, stop momentaneo al gioco.

21′ Come raccolto dal nostro inviato Onorio Ferraro Samir Handanovic è sugli spalti a vedere Inter-Bologna Primavera. L’ex portiere nerazzurro quest’anno allenerà anche l’Under-17.

18′ Ancora De Pieri ci prova rientrando sul suo sinistro e tirando verso il secondo palo. La palla finisce alta, ma l’esterno dell’Inter sta creando difficoltà al Bologna.

17′ De Pieri ne fa ammonire un altro in ripartenza: Baroncioni lo ferma irregolarmente e viene punito dall’arbitro.

13′ De Pieri salta Papazov, che lo atterra e finisce sulla lista dei cattivi. Ammonito il centrale del Bologna.

12′ Mangiameli conclude da fuori area con il destro, Calligaris è attento e sventa il pericolo mandando il pallone in corner.

8′ Ravaglioli in contropiede incrocia con il sinistro, manca la potenza nel tiro e Calligaris blocca facilmente.

5′ Prima occasione per l’Inter: cross in mezzo di De Pieri per Lavelli che sul primo palo viene anticipato di un soffio. Calcio d’angolo.

3′ È l’Inter a dominare il possesso nei primi minuti di gioco al Konami Youth Development Centre. Aggressione alta dei nerazzurri sul Bologna.

18.01 INIZIA LA PARTITA!

18 Inter in maglia nerazzurra, mentre il Bologna inizia con la divisa da trasferta.

17.54 L’Inter Primavera deve reagire all’ultima partita persa nella scorsa stagione contro il Sassuolo. Il campionato si è chiuso alla semifinale Scudetto nel peggiore dei modi, l’estate è stata un momento di rivoluzioni e oggi è attesa la prima risposta ufficiale.

17.35 Oggi è il giorno dell’esordio dell’Inter Primavera, che affronterà il Bologna alla prima giornata del nuovo campionato Under-20. Tanti nomi sono cambiati, anche l’allenatore non è più Cristian Chivu bensì Andrea Zanchetta. Ecco le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-BOLOGNA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Callgaris; Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Lavelli, Quieto, Bovo, Motta, Garonetti, Topalovic, De Pieri.

A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Maye, Zarate, Kangasniemi, Venturini, Mosconi, Della Mora, Vanzulli, Re Cecconi, Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

BOLOGNA: Happonen Ukko, De Luca, Mangiameli, Menegazzo, Ravaglioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Tonin, Karlsson.

A disposizione: Windmer, Lai, Gattor, Alvarez, Tordiglione, Velilles, Mazzetti, Oliviero, Dimitrisin, Tsioungaris.

Allenatore: Claudio Rivalta

