LIVE Inter-Atalanta Primavera 0-0: inizia la partita!

Inizia il LIVE di Inter-Atalanta Primavera, partita valida per la giornata numero 34 di campionato. Andrea Zanchetta e i suoi rincorrono ancora la Roma prima in classifica, come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.

LIVE INTER-ATALANTA PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

10′ Zanchetta serve in profondità De Pieri, ma Pardel esce in tempo e anticipa l’attaccante.

6′ Primo tiro della partita: Mosconi ci prova da fuori ma la palla finisce alta!

13.02 INIZIA LA PARTITA!

12.59 Le squadre stanno entrando in questo momento in campo. L’Inter giocherà con la maglia nerazzurra, l’Atalanta invece con la divisa bianca da trasferta.

12.50 Alle ore 13 inizia la partita tra Inter e Atalanta Primavera. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

INTER-ATALANTA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi.

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 9 Lavelli, 14 Bovo, 15 Perez, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 39 La Torre. Allenatore: Andrea Zanchetta

ATALANTA (3-5-2): 37 Pardel, 2 Gobbo, 31 Ramaj, 39 Comi; 32 Idele, 8 Riccio, 10 Bonanomi, 49 Manzoni, 3 Simonetto; 21 Baldo, 9 Cakolli.

A disposizione: 12 Zanchi, 5 Ghezzi, 6 Galafassi, 11 Capac, 17 Gariani, 23 Artesani, 25 Steffanoni, 27 Bonsignori, 30 Camara, 33 Maffessoli, 46 Fiogbe.

Allenatore: Giovanni Bosi

