LIVE Hellas Verona-Inter Primavera: data, ora, diretta TV, cronaca e info

L’Inter Primavera giocherà contro l’Hellas Verona in campionato domani pomeriggio. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it.

Partita in programma

Hellas Verona-Inter, ventunesima giornata del Campionato Primavera 1.

Dove e quando si gioca Hellas Verona-Inter Primavera

Sinergy Stadium di Verona, mercoledì 22 gennaio ore 16.

Come seguire Hellas Verona-Inter Primavera IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 15:45 sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA di Hellas Verona-Inter con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Hellas Verona-Inter Primavera, dove vederla in diretta TV

Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del Digitale Terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV.

Hellas Verona-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Hellas Verona-Inter verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). E potrà essere seguita LIVE on demand perfino sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.

