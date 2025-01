LIVE Hellas Verona-Inter Primavera 1-4: De Pieri fa il bis!

Inizia in questo momento il LIVE della partita tra Hellas Verona e Inter Primavera, valida per la ventunesima giornata di campionato. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE HELLAS VERONA-INTER PRIMAVERA 1-4 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

61′ Aidoo è un muro sulla fascia destra, ruba palla e guadagna fallo. Che azione difensiva del terzino.

54′ Alexiou rimane a terra, ma si rialza subito. Rientra in campo in mezzo alla difesa.

Cocchi crossa nuovamente sul secondo palo, De Pieri punisce Magro con uno scavetto perfetto!

50′ GOOOOOOOL DI DEEE PIERIIIIIIIIII

47′ Conclusione di Cocchi dai 30 metri impressionante! La palla finisce di poco alta.

17.01 RICOMINCIA IL MATCH!

17 Un cambio per il Verona: entra Popovic per De Battisti

L’Inter Primavera rimonta il Verona segnando tre gol dopo l’iniziale vantaggio di Abgonifo. Un dominio lungo mezz’ora e concretizzato con le reti di De Pieri, Venturini e Cocchi. Fra un quarto d’ora il secondo tempo.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Un minuto di recupero.

Incursione centrale di Cocchi, che viene servito da Topalovic di sponda. Il terzino arriva in area di rigore e incrocia trovando la rete!

40′ ANCOOOOORAAAAA IL GOOOOOOOOL DI COOOOCCHIIIIIII

38′ Ammonito Szimionas.

36′ Mosconi parte in velocità al centro del campo, tira da fuori area ma Magro blocca tranquillamente.

30′ TIRO DI SPINACCE DI SINISTRO, PARA ANCORA MAGRO!

26′ L’Inter adesso gioca un grande calcio ed è spesso pericolosa. L’Hellas Verona è in difficoltà.

Cross teso di Cocchi dalla sinistra, sul secondo palo arriva in velocità Venturini che di testa firma la rimonta momentanea dell’Inter.

20′ GOOOOOOOOOL DI VENTUUUUURINIIIIIIIII

19′ PALO DI SPINACCE DA FUORI AREA!

Verticalizzazione dalla difesa per Spinacce, che spalle alla porta si appoggia su De Pieri. L’esterno dalla zona centrale colpisce con una staffilata impossibile da prendere per il portiere Magro!

15′ DEEEE PIERIIIIIIIIIIIIII

12′ Ancora un errore della difesa in impostazione: Zamarian passa a Bovo, che lancia in fallo laterale pressato alto.

9′ L’Inter prova a rialzare la testa. Primo calcio d’angolo guadagnato da Aidoo, ma respinto dalla difesa avversaria.

Agbonifo si inserisce in area di rigore e buca la difesa dell’Inter molto fragile. L’attaccante da posizione esterna calcia e beffa Zamarian, che si fa passare la palla sotto le gambe.

6′ AGBONIFO SEGNA

5′ Cross di Cocchi, tornato titolare dopo l’ultima in panchina. La palla va fuori, errore del terzino.

1′ Primo tentativo di tiro di Mosconi, arriva una parata semplice di Magro.

16.01 INIZIA LA PARTITA

15.59 Le squadre stanno entrando in campo. Oggi l’Inter si gioca la chance per salire al primo posto in attesa delle partite delle rivali.

15.45 Tra un quarto d’ora inizierà la partita tra Hellas Verona e Inter Primavera. Di seguito le formazioni ufficiali della gara di campionato.

HELLAS VERONA-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 98 Magro; 44 Amanu, 2 Kurti, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 4 Dalla Riva, 8 Szimionas, 19 De Battisti; 80 Cisse; 92 Monticelli, 9 Vermesan.

A disposizione: 24 Zouaghi, 6 Popovic, 10 Pavanati, 16 Garofalo, 17 Bancila, 21 De Rossi, 29 Vapore, 31 Stella, 34 Albertini, 70 Devoti, 78 Barry.

Allenatore: Paolo Sammarco.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinacce, 18 Mosconi.

A disposizione: 12 Taho, 6 Maye, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

