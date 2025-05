LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-1: LA SBLOCCA BOVO!

Inizia il Live di Fiorentina-Inter Primavera, partita valida per la finale scudetto. 90 minuti più eventuali rigori e sapremo finalmente la vincitrice della competizione di questa stagione. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Bagno A Ripoli (FI), come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it.

LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

30′ Keita subisce l’ammonizione per un fallo su Spinacce.

27′ Bovo riceve l’ammonizione.

25′ Berenbruch entra dalla destra in area di rigore e tira a giro sul secondo palo. La palla va di tanto fuori.

Calcio d’angolo di Berenbruch verso la testa di Re Cecconi, che colpisce la traversa. Sulla ribattuta Bovo in area piccola manda la palla in rete e porta in vantaggio i suoi!

20′ GOOOOOOOOOOOOOOOL DI BOVOOOOOOOOOOOO!!!

16′ I ritmi non si alzano ancora: possesso nerazzurro e tanti errori con la palla tra i piedi.

10′ Scontro di gioco in cui rimane a terra Aidoo. Staff medico in campo, problemi all’anca destra ma niente di grave.

6′ Primo tiro della partita. Rubino dentro l’area calcia di controbalzo col destra ma manda alto.

3′ Totale equilibrio in questi primi minuti e gambe che tremano tra calciatori che stanno vivendo anche la loro prima finale in assoluto.

20.30 INIZIA LA FINALE SCUDETTO!

20.28 Le squadre sono scese in campo: Fiorentina con divisa viola da casa, Inter con quella bianca.

20.27 Zanchetta porta una sorpresa nell’undici titolare: fuori il figlio, dentro al suo posto Bovo. Spazio poi ai big come Cocchi, Topalovic, Berenbruch e De Pieri.

20.15 Manca appena un quarto d’ora al calcio d’inizio. Di seguito le formazioni ufficiali della finale scudetto.

LIVE FIORENTINA-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Leonardelli, Baroncelli, Gudelevicius, Harder, Tarantino, Rubino, Keita Bala, Romani, Trapani, Kouadio, Scuderi.

In panchina: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli Lapo, Braschi, Elia, Balbo, Bertolini, Caprini.

Allenatore: Daniele Galloppa.

INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Bovo, Mosconi, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Zanchetta, Maye Kouadio, Zarate, Lavelli, Quieto, Venturini, Motta, Della Mora, Garonetti, Linotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta.