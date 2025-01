Empoli-Inter Primavera 0-1: altra vittoria per Zanchetta (LIVE)

L’Inter Primavera scende in campo alle ore 11 contro l’Empoli per confermarsi dopo l’ultimo successo con i campioni d’Italia uscenti. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.



RILEGGI IL LIVE EMPOLI-INTER PRIMAVERA 0-1

L’Inter Primavera vince contro l’Empoli per 1-0 e sale a due successi consecutivi dopo quello ottenuto con il Sassuolo. I nerazzurri superano l’ostacolo grazie ad un autogol e vanno oltre l’espulsione di Zouin, successiva comunque a quella di Matteazzi tra gli avversari. Ora il primo posto dista solo due lunghezze, la squadra di Zanchetta è terza in classifica.

90’+5 FINISCE LA PARTITA!

90’+1 Pinotti per Mosconi e Cocchi per Berenbruch.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ L’Empoli fa entrare Busiello.

80′ Entra Spinacce al posto di Lavelli.

77′ Giallo per Huqi.

73′ Esce Bovo per Cerpelletti.

71′ ZOUIN RICEVE IL SECONDO GIALLO E VIENE ESPULSO!

69′ Huqi per Bacci e Chiucchiuini per Baralla. Due cambi in casa Empoli.

67′ TRAVERSA DI MOSCONI DOPO UNA CONCLUSIONE DAI 20 METRI. VERSARI RESPINGE E MANDA SUL LEGNO.

65′ INCREDIBILE ERRORE A TU PER TU DI MOSCONI! PARATA SUPER DI VERSARI.

62′ AIDOO METTE IN MEZZO, VENTURINI TIRA A BOTTA SICURA MA ARRIVA UN SALVATAGGIO SULLA LINEA!

61′ Entra Cesari al posto di Monaco.

60′ Zouin trova lo spazio e calcia in area di rigore, ma Versari smanaccia la conclusione centrale.

56′ ESPULSO MATTEAZZI! DOPPIO GIALLO E VA SOTTO LA DOCCIA!

54′ Monaco di testa sul secondo palo spreca tutto e manda fuori!

52′ Zouin viene ammonito.

12.01 RICOMINCIA IL MATCH!

12 Mboumbou entra per l’Empoli, esce Popov.

L’Inter Primavera chiude il primo tempo in vantaggio con il risultato di 1-0 contro l’Empoli. Brutta partita in Toscana, pochissime occasioni da una parte e dall’altra ed equilibrio totale. Il gol è arrivato su un erroraccio di Bembnista, che ha depositato la palla nella propria porta. Fra un quarto d’ora inizia il secondo tempo LIVE di Empoli-Inter Primavera.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Un minuto di recupero.

39′ Mosconi ci prova da fuori con il sinistro. Parata di Versari e corner.

Berenbruch sulla linea di fondo mette la palla in mezzo, Lavelloi sfiora ma non colpisce. Bembnista però viene beffato e deposita in rete regalando il vantaggio agli avversari. Inter davanti!

33′ GOOOOOOOOOOOOL DELL’INTEEEEERRRRRR

30′ Lavelli è a terra, si rialza adesso ma zoppica. Riprende il gioco.

24′ Cross di Aidoo, respinta goffa di un difensore dell’Empoli e rischio-autogol! Versari blocca e salva la sua squadra.

21′ Berenbruch si avvicina al gol su calcio di punizione: respinge Versari.

15′ L’Inter adesso ci prova insistentemente: cross continui di Motta dalla fascia sinistra, ma non arriva l’occasione pericolosa.

10′ Errore incredibile di Zamarian e Re Cecconi. Il difensore protegge l’uscita del portiere, che però prende la palla fuori dell’area per anticipare El Biache. L’arbitro ammonisce Zamarian e dà punizione dal limite.

4′ Mosconi colpisce di testa, la palla finisce di poco a lato ma è calcio d’angolo.

2′ La prima conclusione è dell’Empoli: para Zamarian e si riparte.

11 INIZIA LA PARTITA!

10.58 Le squadre sono appena entrate in campo. Tutto è pronto per il calcio d’inizio!

10.45 Empoli-Inter Primavera sta per iniziare, manca appena un quarto d’ora al calcio d’inizio. Di seguito le formazioni ufficiali.

EMPOLI-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-5-2): 52 Versari; 34 Bembnista, 15 Falcusan, 2 Moray; 97 Olivieri, 39 Baralla, 4 Bacci, 27 Matteazzi, 7 El Biache; 11 Monaco, 77 Popov.

A disposizione: 43 Poggiolini, 10 Cesari, 16 Boldrini, 19 Mboumbou, 23 Huqi, 41 Busiello, 42 Chiucchiuini, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 25 Zouin.

A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 6 Maye, 11 Spinacce, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).