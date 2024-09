LIVE Cagliari-Inter Primavera 0-1: esordio per Perez, ingresso in campo

Cagliari-Inter è la quarta giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’orario del calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Crai Sport Center.

69′ Intervento quasi folle di Simonetta su Perez: il difensore a terra dopo il colpo in testa preso dai tacchetti dell’avversario.

68′ Achour entra per Bolzan: attaccante per attaccante. Malfitano dentro in più per Marcolini.

61′ SPACCA IL PALO SPINACCE DI SINISTRO! CHE SFORTUNA.

58′ Perez farà il suo esordio: entra al posto di Garonetti. Anche Mosconi e Romano sostituiscono Quieto e De Pieri.

55′ Cambi in casa Cagliari: dentro Sulev per Balde e Longoni per Franke.

53′ Motta viene ammonito per un fallo in attacco. Forse esagerata la decisione dell’arbitro.

51′ Secondo errore in impostazione del Cagliari con Balde, De Pieri spreca a tu per tu con Ciocci. Occasionissima nerazzurra…

47′ Simonetta scappa sulla fascia, Aidoo lo blocca irregolarmente e viene ammonito.

14.04 RICOMINCIA IL MATCH!

14.02 Le squadre sono rientrate in campo. Nessun cambio.

La partita è spenta, il ritmo non particolarmente alto e le squadre non pericolosissime dalle parti dei rispettivi portieri. Serve un errore di Balde per portare alla prima occasione e al gol di Spinacce, che sfrutta il passaggio di Bovo e incrocia per il momentaneo 1-0. A fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Cagliari-Inter Primavera.

45+1′ FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ UN MINUTO DI RECUPERO.

Balde sbaglia in uscita, ne approfitta Leonardo Bovo che in tre contro uno serve a sinistra Spinacce. L’attaccante neanche controlla la palla e conclude di sinistro incrociando verso il secondo palo. Ciocci non può nulla, vantaggio nerazzurro.

43′ MATTEEEEEEOOOOOO SPINACCEEEEEEEEEE!

42′ QUIETO PROVA DAI 20 METRI, CIOCCI PARA ANCORA!

40′ Bolzan recupera il pallone sulla sponda sbagliata di Spinacce, parte in contropiede e tira da fuori. Calligaris respinge con le braccia in maniera goffa, ma è efficace.

38′ Spinacce spizza su angolo sul primo palo, Bovo sfiora sul secondo e la palla va fuori. Occasione mancata dai nerazzurri.

36′ Davide Nicola, allenatore della prima squadra del Cagliari, è a bordo campo per guardare il match assieme a tutto il suo staff.

33′ Si gioca molto a centrocampo. Partita dura, tanti contrasti e gioco spezzettato.

28′ I ritmi si sono abbassati rispetto all’inizio del match. Le squadre non attaccano con foga e per ora regna l’equilibrio.

22′ Calcio d’angolo per l’Inter: De Pieri da solo prova la botta al volo ma manca il contatto con il pallone. Il Cagliari si salva.

16′ SPINACCE SI MANGIA L’IMPOSSIBILE! Berenbruch imbuca, in area Spinacce completamente solo si fa ipnotizzare da Ciocci.

12′ Ammonizione per Garonetti per il fallo su Balde. Intervento fuori tempo.

9′ L’Inter gestisce il possesso e quando riesce cerca la verticalizzazione sugli esterni. Per ora il Cagliari difende ottimamente.

4′ Thomas Berenbruch tira da fermo con il mancino da fuori, la palla finisce alta.

3′ De Pieri in area di rigore viene chiuso all’ultimo, si parte dalla rimessa dal fondo per il Cagliari. Pintus lo ha chiuso in extremis.

1′ Subito pericolo per l’Inter. Simonetta e Vinciguerra creano superiorità, Alexiou prende il tempo e contrasta al meglio. Grande azione difensiva nerazzurra!

13.01 SI COMINCIA!

12.58 Le squadre entrano in campo. Il Cagliari in maglia rosso-blu, mentre l’Inter giocherà con la divisa da trasferta interamente bianca.

12.49 Topalovic rimane in panchina al rientro dalla sosta per le nazionali. Fiducia a Venturini anche in vista dell’impegno europeo di settimana prossima in UEFA Youth League.

12.37 Manca poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio della gara tra Cagliari e Inter Primavera. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE CAGLIARI-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (3-4-1-2): Ciocci; Balde, Pintus, Marcolini, Simonetta, Cogoni, Grandu, Bolzan, Vinciguerra, Franke Antoni, Marini.

In panchina: Auseklis, Arba, Collu, Soldati, Malfitano, Achour, Sulev, Tronci, Longoni, Nunn, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Venturini, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Quieto.

In panchina: Zamarian, Cocchi, Zanchetta, Maye, Zarate, Lavelli, Perez Adam, Mosconi, Topalovic, Re Cecconi, Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

