LIVE Bologna-Inter Primavera 0-0: inizia la partita

Inizia il LIVE della ventisettesima giornata di campionato che vedrà impegnata l’Inter Primavera contro il Bologna in trasferta. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE BOLOGNA-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

27′ De Pieri mette una palla al centro perfetta, nessuno arriva sul dischetto per concludere verso la porta!

22′ Errore incredibile di Topalovic da ultimo uomo, che prova il dribbling perdendo palla e lasciando una prateria ad Addessi. L’attaccante del Bologna fortunatamente conclude centralmente, para Zamarian.

17′ De Pieri e Berenbruch portano a termine un triangolo fantastico davanti all’area, vengono bloccati proprio sul finale mentre l’esterno stava per tirare. Corner!

12′ Berenbruch tira malissimo con il destro in area di rigore. Non sfrutta al meglio la palla di Quieto dalla fascia sinistra.

10′ Cross sul secondo palo di Cocchi, che però sbaglia la mira calciando troppo forte.

4′ L’Inter prova ad attaccare in questo inizio di match, gioca con aggressività ma il Bologna riesce a rispondere allo stesso modo.

13.01 INIZIA LA PARTITA!

12.59 Le squadre sono entrate in campo: Bologna in maglia rosso-blu, Inter in divisa bianca da trasferta.

12.53 L’Inter può avvicinare il primo posto e si affida ai suoi big: Topalovic e Berenbruch a centrocampo, davanti torna Quieto con Lavelli al centro dell’attacco.

12.45 Fra un quarto d’ora ci sarà il calcio d’inizio della partita. Di seguito ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE BOLOGNA-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna: Pessina; Puukko, Jaku, Ravaglioli, Papazov, Nordvall, Barbaro, Tomasevic, Addessi, Longoni, Ivanisevic.

In panchina: Happonen, Markovic, De Luca, Labdezki, Di Costanzo, Battimelli, Baroncioni, Tonin, Mazzetti, Castaldo, Negri.

Allenatore: Leonardo Colucci

Inter: Zamarian, Aidoo, Cocchi, Maye, Berenbruch, Lavelli, Quieto, Bovo, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Michielan, Alexiou, Spinacce, Venturini, Motta, Mosconi, Della Mora, Garonetti, Pinotti, Cerpelletti, Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

