LIVE Bayern Monaco-Inter Primavera 0-0: inizia la partita!

Bayern Monaco-Inter Primavera è la partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Youth League: segui con noi in LIVE la cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 16 dall’FC Bayern Campus di Monaco di Baviera.

LIVE BAYERN MONACO-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

11′ Alexiou libera l’area di rigore anticipando Unsold sul passaggio di Della Rovere.

8′ Cross perfetto di Spinacce per Mosconi, che di destro si gira velocemente trovando una super-parata di Klanac. Prima grande occasione per l’Inter!

5′ Re Cecconi esce aggressivamente su Della Rovere e evita il contropiede tedesco.

2′ Mosconi prova l’uno-due con Berenbruch in area di rigore, sbaglia lo stop che lo avrebbe portato davanti alla porta.

16 INIZIA LA PARTITA!

15.58 Le squadre stanno entrando in campo: Bayern Monaco in maglia bianca e rossa, Inter in maglia nerazzurra.

15.45 Le due squadre si giocano il passaggio ai quarti di finale di UEFA Youth League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE BAYERN MONACO-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bayern Monaco (4-3-3): Klanac; Dalpiaz, Mijatovic, Puljic, Ofli; Chavez, Mergner, Richter; Karl, Unsold, Della Rovere.

A disposizione: Pavlesic, Schafer, Binder, Ruger, Nasrawe, Chemwor, Sadat, Scott, Kusi-Aware.

Allenatore: Peter Gaydarov.

Inter (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Spinacce, Mosconi.

A disposizione: Zamarian, Bovo, Maye, Garonetti, Venturini, Cerpelletti, Lavelli, Pinotti, Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

