LIVE Bayer Leverkusen-Inter Primavera, Youth League: data, ora, cronaca info

L’Inter, così come la Prima Squadra, giocherà con la sua Primavera contro il Bayer Leverkusen. L’appuntamento è alle ore 14 per la sesta giornata di UEFA Youth League. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

SESTA GIORNATA – L’Inter Primavera giocherà domani alle ore 14 contro il Bayer Leverkusen in UEFA Youth League. Sarà l’ultima giornata del mini-campionato creato con il nuovo formato proposto dalla UEFA in questa stagione. I nerazzurri sono già qualificati per il prossimo turno e hanno vinto tutte le partite disputate sino ad ora. Hanno battuto Manchester City, Arsenal e Lipsia quasi passeggiando nonostante il livello delle avversarie affrontate. Il Bayer Leverkusen invece si gioca il playoff, ha 7 punti e potrebbe rimanere fuori dalle prime 22 della competizione. La partita del pomeriggio sarà visibile su inter.it, sull’app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. Per seguire il match in diretta potete seguire anche il sito Inter-News.it, che fornirà la cronaca testuale a partire dalle ore 13.30. Presenti aggiornamenti sull’incontro, tabellino e copertura totale del match-day.

