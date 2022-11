L’Inter Primavera chiude con una vittoria: Chivu può riflettere con calma

L’Inter di Cristian Chivu chiude il suo 2022 con una vittoria che può far respirare il tecnico romeno. I nerazzurri hanno collezionato 8 punti nelle ultime 4 partite. Ora Chivu potrà sfruttare la pausa per capire come migliorare la sua squadra

CHIUSURA VINCENTE – L’Inter di Cristian Chivu saluta il 2022 con una vittoria. Grazie al gol di Francesco Pio Esposito – qui gli highlights – i nerazzurri chiudono l’anno solare a 11 punti. La classifica resta ancora insufficiente, ma i playoff di campionato ora distano solo 9 punti. Il campionato dei ragazzi di Chivu ripartirà il il 7 gennaio, e l’avversario sarà l’Empoli, attualmente al decimo posto. Oltre al campionato, anche la UEFA Youth League per i nerazzurri. L’Inter sfiderà il Rukh Lviv il 7 febbraio e sarà una sfida decisiva per il futuro europeo nerazzurro. Se i ragazzi di Chivu dovessero vincere, andrebbero agli ottavi di finale di Youth League.

SOSTA PER RIFLETTERE – La sosta potrà essere utilissima a Cristian Chivu. Il tecnico romeno potrà sfruttare questa pausa dai campi per aggiustare i difetti di questa squadra, che quantomeno è imbattuta da 4 partite in campionato. Il passaggio dal 4-3-2-1 al 3-5-2 sembra aver dato maggior sicurezza alla squadra. Chivu dovrà lavorare molto sul centrocampo. In primis dovrà trovare tre titolari a cui affidarsi sempre. Poi, cercare il modo di farli rendere al meglio. La mediana nerazzurra, infatti, è il reparto meno convincente della squadra. Se l’ex giocatore nerazzurro riuscirà a sistemare i problemi in mezzo al campo, allora l’Inter potrà ripartire da gennaio con la convinzione di poter puntare ai playoff e provare ad andare il più avanti possibile in Youth League. Pausa di riflessione per Chivu, per provare a svoltare.