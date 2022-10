L’Inter Primavera cerca continuità: Chivu a caccia degli ottavi di Youth League

L’Inter di Cristian Chivu ha finalmente trovato la prima vittoria in campionato contro la Fiorentina. Per i nerazzurri ora è tempo di Youth League. L’obiettivo è la qualificazione agli ottavi di finale

RIPARTENZA – Finalmente, l’Inter Primavera ha trovato i primi 3 punti in campionato. Lo ha fatto grazie a uno dei protagonisti dello Scudetto della scorsa stagione, ovvero Nikola Iliev. La situazione in classifica rimane ancora difficile e sicuramente ci vorrà del tempo perché si possa sistemare definitivamente. Inoltre, solo il tempo dirà se l’inizio horror dei nerazzurri avrà pregiudicato totalmente le loro chance di giocarsi il titolo.

CONTINUITÀ – Adesso la parola d’ordine è questa. Cristian Chivu sa che la vittoria in campionato potrebbe essere stata la scintilla utile per raddrizzare la stagione. Il prossimo match in programma è quello di UEFA Youth League contro il Viktoria Plzen, in programma il 26 ottobre alle ore 14 (qui i dettagli). All’andata i nerazzurri si imposero con un netto 0-3 che sembrava potesse dare il via alla stagione. I successivi risultati hanno smentito questa ipotesi. Da quel match i nerazzurri hanno giocato altre 6 partite, ottenendo 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. Il ruolino di marcia non è quindi positivo, ma la partita di Youth League potrebbe dare seguito alla vittoria in campionato, smentendo così l’ipotesi che questa sia solo stata frutto del caso. In caso di arrivo al secondo posto nel girone – Il primo posto è già del Barcellona – i nerazzurri affronterebbero una delle 8 squadre proveniente dal percorso Campioni Nazionali in uno spareggio necessario per accedere agli ottavi di finale.