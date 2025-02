L’Inter Primavera cade a Torino: brutta prova nell’insieme!

L’Inter Primavera viene sconfitta dal Torino con il punteggio di 3-0. Decisive le reti di Marco Dalla Vecchia, Sergiu Perciun e Rodrigo Mendes.

SCONFITTA MERITATA – L’Inter Primavera è autrice di una prestazione negativa contro il Torino nella sfida valida per la ventitreesima giornata del Campionato U-20. Mentre nel primo tempo sono i granata a dettare il gioco, mettendo in difficoltà i nerazzurri nel momento in cui decidono di alzare i giri del motore, nel secondo tempo sono i nerazzurri che provano a costruire azioni da gol pericolose, ma non danno mai la sensazione di poter far male agli avversari piemontesi. Così, alle reti di Marco Dalla Vecchia, al 18′, e Sergiu Perciun, al 27′, seguono oltre 60 minuti di gioco privi di quella frizzantezza e dinamicità sperimentate invece in occasione delle sfide di Champions League disputate dai nerazzurri in stagione. In più, nonostante la sua pressione offensiva, l’Inter subisce anche il 3-0. Il gol è timbrato da Rodrigo Mendes all’87’ con un tocco da distanza ravvicinata, sugli sviluppi di un calcio di punizione, che gli viene permesso da una disattenta difesa nerazzurra.

IL RAGIONAMENTO – Se è vero che la squadra ospite prova a tessere trame di gioco funzionali ad accorciare le distanze, grazie alla forza del lavoro e all’applicazione delle proprie idee tattiche, è altrettanto indubbio che ciò è avvenuto senza quel mordente utile per essere realmente incisivi in zona offensiva. L’auspicio è che i nerazzurri riflettano su questa sconfitta, trovando subito le chiavi per riprendere il proprio cammino in campionato e ribadire quell’eccellente percorso sin qui condotto in Youth League.

TORINO-INTER PRIMAVERA 3-0, IL TABELLINO:

18′ Dalla Vecchia (T), 27′ Perciun (T), 87′ Rodrigo Mendes (T).