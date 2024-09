L’Inter Primavera cade nel primo derby col Milan: si decide tutto nei primi 45′

L’Inter Primavera subisce una pesante, dal punto di vista del morale, sconfitta contro il Milan. Il primo derby di giornata si conclude con il punteggio di 1-3.

PRIMO TEMPO – Inter-Milan Primavera inizia con una formazione nerazzurra propositiva e vogliosa di dominare il gioco e costruire da subito azioni offensive pericolose. Ciò effettivamente avviene, ma a trovare il vantaggio sono gli avversari. Al 17′, infatti, l’Inter si fa trovare impreparata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciando Matteo Dutu liberissimo di colpire di testa per portare in vantaggio i rossoneri. La formazione meneghina raddoppia al 29′ grazie al tiro di sinistro di Maximilian Ibrahimovic, che sfrutta un buco di Aidoo per trovare di sinistro un tiro che finisce sotto la traversa a destra della porta difesa da Alessandro Calligaris. I nerazzurri, proprio nel momento di massima sofferenza, riescono a trovare la rete che consente di accorciare le distanze. Al 44′ Giacomo De Pieri serve dall’altra parte Mattia Mosconi che a tu per tu con Longoni di sinistro non sbaglia imbucando sul primo palo. Il primo tempo non finisce qui: al 46′ Aidoo stende in area l’avversario. Rigore del 3-1 trasformato da Alessandro Bonomi, con cuisi conclude la prima frazione.

SECONDO TEMPO – La seconda frazione offre poche emozioni, sia da una parte che dall’altra. I nerazzurri tentano di rendersi pericolosi, ma non riescono a incidere né dalla parte sinistra né da quella destra del campo. Il Milan si difende in maniera organizzata e compatta, riuscendo a sventare ogni possibile sbocco offensivo da parte degli avversari. Mancano le intuizioni dei calciatori più talentuosi dell’Inter, con Luka Topalović entrato al posto di Thomas Berenbruch senza però illuminare il campo con le giocate che potrebbero essere nelle sue corde. Il primo derby di giornata si conclude con il punteggio di 3-1 a favore dei rossoneri, con i nerazzurri fermi a quota 7 punti.