Lecce-Inter Primavera senza emozioni né gol: bene Fontanarosa nei primi 45′

Lecce-Inter Primavera in campo per la 5ª giornata del Campionato Primavera 1 al Centro Sportivo “Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE). La prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate e senza particolare spettacolo in campo. Tra i nerazzurri buona, finora, la prova di Fontanarosa. Di seguito il report del primo tempo di Lecce-Inter Primavera

NB: Segui Lecce-Inter Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Il primo quarto di partita è nelle mani del Lecce, molto più propositivo. E in almeno due occasioni pericoloso dalle parti di Calligaris. Al 19′ il destro a giro di Fontanarosa dal limite dell’area è la prima conclusione nerazzurra in porta, dove Borbei para in due tempi. Azione che sblocca un po’ la partita dell’Inter, piuttosto timida nell’approccio. Ed è proprio Fontanarosa il trascinatore nerazzurro, più in fase offensiva che difensiva. Non arrivano gol ma una buona reazione dopo le ultime uscite sottotono, almeno per quanto riguarda il centrale difensivo classe 2003. Il primo tempo di Lecce-Inter Primavera termina 0-0 dopo due minuti di recupero.

Lecce-Inter Primavera – Tabellino

0 LECCE – INTER 0

LECCE U19 (4-3-3): 1 Borbei; 14 Munoz, 5 Pascalau, 6 Hasic, 13 Dorgu; 15 Samek, 8 Vulturar ©, 10 M. Berisha; 7 Salomaa, 9 Burnete, 20 Mommo.

A disposizione: 22 Moccia, 23 Leone; 2 Russo, 3 Abdellaoui, 11 Carrozzo, 18 Gueddar, 24 Daka, 26 Corfitzen, 29 Minerva, 42 Borgo, 44 Perricci, 90 Milli.

Allenatore: Federico Coppitelli

INTER U19 (4-3-1-2): 21 Calligaris; 2 Zanotti ©, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 13 Stabile; 7 Martini, 24 Andersen, 14 Kamate; 30 Owusu; 18 Sarr, 22 Curatolo.

A disposizione: 1 Botis, 32 Basti; 4 Aleksandar Stankovic, 11 Iliev, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 23 Pio Esposito, 27 Dervishi, 28 Stante, 33 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore (SA). Assistenti: Amedeo Fine della sezione di Battipaglia (SA) e Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattamaggiore (NA).

NOTE – Ammonito: Samek (L) al 21′. Recupero: 2′ (PT).