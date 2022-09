Lecce-Inter Primavera, pagelle: Fontanarosa bene un tempo ma difesa da 5

Lecce-Inter Primavera termina 2-0 (vedi tabellino). Ennesima sconfitta stagionale per la squadra di Chivu, tradito nuovamente dalla difesa. Ben poco da salvare in casa nerazzurra dalla trasferta leccese. Di seguito le pagelle di Lecce-Inter in Primavera 1

ALESSANDRO CALLIGARIS 5 – Più che colpevole, è il caso di dire sfortunato: come può non trovarsi dove si trova nel momento in cui Salomaa cade? Rigore generoso, che poi non riesce a neutralizzare. Poche colpe anche in occasione del raddoppio leccese.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 5 – Non spinge come potrebbe. La difesa dell’Inter va a spasso in occasione dell’azione che porta al rigore, anche dal suo lato. Nel complesso manca sempre qualcosa.

– Dall’86’ KRISTIAN DERVISHI SV – Passerella finale.

TOMMASO GUERCIO 5 – Fa una buona partita ma nelle due azioni che valgono l’uno-due leccese è colpevole come tutta la retroguardia nerazzurra. Marcatura e posizione da rivedere.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Nel primo tempo è in assoluto il migliore in campo dell’Inter, soprattutto in fase offensiva. Tutto il contrario nella ripresa, perché gli attacchi del Lecce vanno a segno dal suo lato. Il voto è una media tra il 7 del primo tempo e il 5 del secondo.

– Dall’86’ ANDREA PELAMATTI SV – Vedi Dervishi.

GIACOMO STABILE 5 – Il 2-0 del Lecce è emblematico: la fase difensiva dov’è? Per il resto, anche in fase di spinta non punge come dovrebbe.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 5 – Il primo a essere sostituito. In mezzo al campo non fa danni ma soprattutto non incide nella doppia fase di gioco.

– Dal 64′ NIKOLA ILIEV 5 – Mezz’ora in ombra per il talento bulgaro, che non riesce a prendere in mano l’Inter. L’assenza di Valentin Carboni (convocato in Prima Squadra, ndr) non è di aiuto.

SILAS ANDERSEN 6 – Prestazione senza picchi – né positivi né negativi – in cabina di regia. Se la squadra non gira, comunque, non è colpa sua.

ISSIAKA KAMATE 6.5 – Altra partita di buona qualità, caratterizzata dal palo colpito. Il gol avrebbe riaperto la partita. Anzi, andando sull’1-1 a 20′ dalla fine più recupero… Peccato. Mezzala più che interessante.

– Dall’80’ ALEKSANDAR STANKOVIC SV – Nel finale si incarica di un paio di calci da fermo senza creare grossi pericoli.

ENOCH OWUSU 6.5 – Il più pericoloso nella metà campo del Lecce. Non ha la qualità di Valentin Carboni, però fa del suo meglio per creare occasioni da gol.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

AMADOU SARR 5 – Non sa rendersi pericoloso in area di rigore. E nemmeno fuori. Piuttosto fuori dalla manovra offensiva della sua squadra.

– Dal 64′ PIO ESPOSITO 5.5 – Come Sarr ma con la metà del tempo a disposizione. L’avvicendamento deciso da Chivu non porta grandi risultati in attacco.

DENNIS CURATOLO 5 – L’ottima prova in Youth League viene subito cancellata da una prestazione incolore in Primavera 1. Riflette quella che è la partita media della sua squadra: insufficiente.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5 – Tre sconfitte nelle prime cinque partite di campionato sono un campanello di allarme. Non tanto per il risultato ma per come sono maturate. Con Lecce-Inter sono sei partite consecutive con zero vittorie. E con zero idee su come correggere la situazione. L’attacco non punge ma continuano a preoccupare più che altro i blackout difensivi. Arriveranno giornate migliori, intanto la situazione è questa.