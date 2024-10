Lecce-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: un grande assente per Zanchetta!

Alle ore 11.00 è in programma Lecce-Inter Primavera, valida per l’ottava giornata del campionato Under 20. I nerazzurri sono reduci dal pareggio in campionato contro il Verona per 1-1. Diramate le formazioni ufficiali.

UNA NUOVA SFIDA – Torna in campo la squadra di Andrea Zanchetta per Lecce-Inter Primavera, che avrà inizio alle ore 11.00 presso il “Deghi Center” di San Pietro in Lama. Dopo il pareggio casalingo contro il Verona i nerazzurri proveranno a tornare alla vittoria, come quella trovata in Youth League contro lo Stella Rossa. L’allenatore nerazzurro si prepara a una nuova sfida, mettendo a punto le scelte di formazione migliori. Nell’undici ufficiale appena diramato, però, salta all’occhio l’assenza di uno dei suoi irrinunciabili. Si tratta di Thomas Berenbruch, che non compare tra i disponibili neanche in panchina. Il motivo c’è ed è da collegare alla Prima Squadra. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali di Lecce-Inter Primavera, con anche quelle dell’allenatore dei salentini Giuseppe Scurto.

Lecce-Inter Primavera, le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): 1 Rafaila; 27 Ubani, 5 Pehlivanov, 3 Esposito, 4 Addo; 8 Kovac, 6 Gorter, 10 Yilmaz; 7 Winkelmann, 77 Bertloucci, 24 Delle Monache.

A disposizione: 30 Verdosci, 2 Russo, 9 Vescan-Kodor, 17 Agrimi, 26 Pacia, 29 Minerva, 31 Pantaleo, 34 Zanotel, 42 Mboko Mundondo, 70 Pejazic, 78 Denis.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 28 Romano, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 32 Michielan, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.

Allenatore: Andrea Zanchetta.