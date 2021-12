Lecce-Inter Primavera 1: nerazzurri sotto all’intervallo. Salomaa-Vulturar

Si è da poco chiuso il primo tempo di Lecce-Inter, 13′ giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri, senza Cristian Chivu in panchina, soffrono, non calciano mai in porta e vanno all’intervallo sotto 2-0 contro i salentini.

PARTITA COMPLICATA – Partita difficile per l’Inter Primavera complice un clima avverso visto il forte vento. I giovani nerazzurri non creano mai un’azione da gioco interessante. I padroni di casa del Lecce si porta avanti al primo vero affondo con Salomaa che gira perfettamente di prima in porta un cross basso dalla sinistra. Il raddoppio della formazione di Grieco arriva al 38′ direttamente da punizione. Vulturar calcia forte dall’out sinistro con il pallone che non viene toccata da nessuno e finisce in porta. L’unico lampo è di Casadei dal limite al 43′ ma la palla, deviata, finisce sul fondo. Tra poco la ripresa.