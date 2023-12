Lecce-Inter Primavera 1-4, pagelle: Calligaris incubo, altri da sogno

L’Inter Primavera vince con il risultato di 4-1 contro il Lecce. Le pagelle della quindicesima giornata di campionato, che permette ai nerazzurri di chiudere il 2023 al primo posto.

Calligaris 5: La papera sul gol di Pascalau poteva essere decisiva. Altra partita non convincente del portiere, qualche dubbio sulla sua titolarità?

Lecce-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Nel secondo tempo Burnete si allarga, il terzino lo domina e vive una mattinata tranquilla per chiudere l’anno solare.

Stante 7: Prestazione da gigante per il difensore dell’Inter, che continua a crescere settimana dopo settimana. Sta diventando il leader del reparto.

Matjaz 6.5: La coppia con Stante funziona alla perfezione, Calligaris non rischia mai a meno di palle inattive. Samu gioca una partita ottima.

Cocchi 6: Non è costretto alle solite scorribande sulla sinistra per creare pericoli. Si limita ad una partita di gestione e controllo della sua zona di campo.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 6.5: Sbaglia qualcosa di troppo nei passaggi, alla fine chiude con il gol molto fortunato su tiro di Kamate.

Stankovic 8: La punizione battuta farebbe impazzire chiunque. Un gol d’autore degno del cognome che porta, pesante per il club nerazzurro.

– dall’84’ Bovo S.V.

Di Maggio 7: Secondo gol consecutivo in campionato, sesto in totale. Il numero 8 è una mezzala a tutto tondo e lo dimostra anche oggi: palla recuperata, dribbling sul difensore e tiro a giro sul secondo palo finito in rete.

– dall’89’ Ricordi S.V.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamaté 7: Segna il gol decisivo per la vittoria dell’Inter, ossia quello del 2-1. Avrebbe segnato anche il quarto gol, ma Akinsanmiro si prende il merito nonostante il contributo minimo. ISSIAKA IS BACK!

– dall’84’ Vedovati S.V.

Spinacce 6.5: Finalmente una prestazione degna di nota dell’attaccante sostituto di Sarr. In appoggio è perfetto nel secondo tempo, il suo lavoro sporco è fondamentale per far salire la squadra nei momenti di difficoltà.

– dall’84’ Diallo S.V.

Quieto 6: Non deve spingere il piede sull’acceleratore e non è grande protagonista della partita odierna. Si attiene semplicemente al suo compito.

– dal 63′ Berenbruch 6: Fa l’assist su calcio d’angolo per il gol in coppia di Kamate ed Akinsanmiro. Entra bene e aiuta a controllare i ritmi della partita.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 8: Quattro gol per chiudere il 2023 sono un antidoto perfetto per dimenticare i cinque pareggi consecutivi. La stagione continua ad essere positiva, dopo la qualificazione in UEFA Youth League Cristian Chivu conferma il primo posto in campionato. +4 momentaneo sul Milan e sulla Roma, segnano in tanti e si divertono. Kamate-Di Maggio-Akinsanmiro-Stankovic oggi abbattono il Lecce, i segnali per proseguire nel percorso preso sono importanti.