Lecce-Inter Primavera 1-4, dominio! Calligaris salvato dai suoi

Termina con il punteggio di 1-4 Lecce-Inter Primavera, quindicesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024. Ecco quanto successo.

DOMINIO − Dopo l’1-0 dei primi 45′, l’Inter dilaga nella ripresa a Lecce chiudendo i campioni d’Italia Primavera in carica. In realtà, il secondo tempo inizia subito in salita col pareggio di Pascalau dopo due minuti. Ma sul gol, paradossale papera di Calligaris, che esce malissimo facendosi bucare. La squadra di Chivu però non ci sta e da lì in avanti dilaga in lungo e in largo. Al 50′, arriva nuovamente il sorpasso dell’Inter Primavera: Kamate in area dribbla il difensore avversario, si porta la palla sul destro e incrocia perfettamente sul secondo palo. Una delizia dell’esterno francese. Tre minuti più tardi, Di Maggio porta l’Inter sul +2, grazie ad un break sulla trequarti e ad una successiva conclusione all’incrocio dei pali. Nel finale, a dieci dalla fine Akinsanmiro trova la rete personale su deviazione di Kamate, servito precedentemente dal corner di Berenbruch.

LECCE-INTER PRIMAVERA: 1-4

30′ Stankovic (I); 47′ Pascalau (L); 50′ Kamate (I); 53′ Di Maggio (I); 80′ Akinsanmiro (I)