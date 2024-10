Lecce-Inter Primavera 0-0: solo un punto per Zanchetta. Match anonimo

Si è chiuso con il risultato di 0-0 la sfida tra il Lecce di Scurto e l’Inter Primavera di Zanchetta. Dopo un primo tempo archiviato a reti bianchi, nella ripresa l’Inter prova a mettere il piede sull’acceleratore.

PAREGGIO – Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, il risultato non si schioda nemmeno nella ripresa e al triplice fischio è solo 0-0. Dopo un inizio tiepido, con Lecce e Inter Primavera che non hanno mai impensierito i rispettivi portieri, nella ripresa i nerazzurri di Zanchetta partono subito forte. Al 52′ viene di fatto annullato un gol a Spinaccè che sul tiro di Quieto era stato lesto a calciare dentro partendo però oltre la linea del fuorigioco. Tre minuti dopo si fa vedere ancora l’Inter con Motta che calcia sul secondo palo al volo ma Rafaila è ben posizionato e respinge senza difficoltà la conclusione dell’esterno nerazzurro. Al 71′ prova a farsi vedere anche il Lecce con Bertolucci che approfitta di una svista difensiva. Due minuti dopo altra grande occasione per il Lecce: Calligaris esce a vuoto e Delle Monache non inquadra bene la porta. Nel finale grande girandola di cambi con il punteggio che non cambia. Solo un punto per l’Inter di Zanchetta nell’ottava partita della stagione.