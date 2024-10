Lecce-Inter Primavera 0-0, pagelle: Zanchetta, prestazione da 5!

L’Inter Primavera pareggia ancora con il Lecce per 0-0. Andrea Zanchetta delude pesantemente, la prestazione della squadra è da 5 pieno. Le pagelle dell’ottava giornata di campionato.

Calligaris 6.5: Sbaglia una sola uscita in tutta la partita, ma quando viene chiamato in causa risponde al meglio ed è decisivo.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Si fa ammonire nel primo tempo, spinge poco e viene sostituito dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa.

– dal 64′ Della Mora 6: Arriva sul fondo e crea una delle poche occasioni della partita dell’Inter con il cross per Spinacce. In fase difensiva non è chiamato ad un particolare impegno.

Re Cecconi 6.5: Perfetto in ogni scelta. Dalle chiusure all’impostazione del gioco, il difensore potrà diventare la nuova colonna nerazzurra.

Alexiou 6.5: Guida il compagno in una partita giocata in maniera impeccabile da entrambi. Il reparto funziona ed è un segnale positivo.

Motta 6.5: Corre come pochi, finisce con i crampi e sfiora anche il gol con il suo solito inserimento sul secondo palo sul cross di Thiago Romano.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6: Non dispiace la sua titolarità, nemmeno la prestazione. La differenza rispetto a Berenbruch comunque rimane pesante ed evidente.

Zanchetta 6.5: Forse è la sua miglior partita in cabina di regia in questa stagione. Cerca gli attaccanti spesso ed è l’unico a farlo.

Topalovic 6: Il primo tempo lo fa ad alti livelli. Tira verso la porta, crea un’occasione nitida con un tacco illuminante per Romano. La ripresa è un continuo calare.

– dall’86’ Zarate Hidalgo S.V.

Lecce-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Quieto 5.5: Dalla sua conclusione di sinistro nasce il gol annullato di Spinacce, fa poco altro. Punta l’uomo in sporadiche situazioni e non incide come dovrebbe.

– dall’86’ Zouin S.V.

Spinacce 5.5: Viene colto in fuorigioco sul gol a porta vuota, poi sbaglia in tap-in sul cross dalla destra di Della Mora. Non prende la palla che sfila in area di rigore.

– dal 73′ Lavelli 5.5: Ingresso negativo, totalmente negativo. Non entra nel match e tocca pochissimi palloni.

Thiago Romano 6.5: Dinamico e dentro la partita quando serve. Il cross per Motta è perfetto, prova anche la conclusione nel primo tempo. Manca all’appello nel momento in cui potrebbe segnare e decide di fare il dribbling in più.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: L’ennesimo segnale negativo arrivato dalla squadra nerazzurra. L’Inter non riesce proprio ad ingranare e si ferma nuovamente in campionato, dove c’è seriamente il pericolo di scendere a -6 dal primo posto. La manovra è lenta, prevedibile e mancano gli spunti individuali. La regressione rispetto all’anno scorso sembra chiara, il problema è che i talenti ci sono e andranno sprecati se non valorizzati nel modo giusto. Dopo 8 partite le vittorie sono appena 3 con 3 pareggi e 2 sconfitte.