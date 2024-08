Lazio-Inter Primavera 3-2, pagelle: Bovo disastro 4.5! Calligaris 5

L’Inter Primavera perde per 3-2 in rimonta contro la Lazio allo stadio Mirko Fersini di Formello. Bovo è un disastro ed è il peggiore in campo, lo accompagna Calligaris. Le pagelle del match.

Calligaris 5: Il tiro di Balde non è irresistibile, eppure non riesce a parare e si fa beffare dalla palla che gli rimbalza a pochi metri dalla porta. Non può fare nulla sugli altri due gol avversari.

Lazio-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Come alla prima giornata è uno dei migliori in campo al primo tempo. Arriva spesso nell’area avversaria con la palla tra i piedi, poi mette il gioiello di destro per il tiro al volo di Motta. Si perde Serra sul gol del 2-2.

Garonetti 5.5: D’Agostini tira da solo in area di rigore nonostante sia girato. Non proprio la migliore delle marcature.

Alexiou 5.5: Non è proprio al massimo della forma, il suo fisico richiede più tempo per entrare in condizione. Lento quando gli attaccanti prendono la profondità, mette pezze quando riesce.

Motta 8: Gioca largo come vuole Zanchetta, arriva al cross più volte ma soprattutto chiude sul secondo palo con un tiro al volo incredibile. Il gol corona una prestazione di alto livello, deliziata in più dall’assist per Berenbruch.

Lazio-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7.5: Lui è il faro del centrocampo dell’Inter. Qualità immensa, non butte mai un pallone e trasforma in oro qualsiasi cosa passi dai suoi piedi. Determinante anche di testa, perché segna dopo un inserimento con i tempi perfetti.

Bovo 4.5: Il tiro di Balde arriva dalla sua zona di campo, rimasta libera proprio per sua assenza. Il terzo gol della Lazio viene da due errori gravissimi: prima sbaglia il passaggio al centro del campo, poi lascia libero D’Agostini.

– dall’88’ Zanchetta S.V.

Topalovic 6: Fisicamente è imponente e in fase di recupero si fa sentire dagli avversari. Manca nella metà campo offensiva, ma piano piano dà segnali confortanti.

Lazio-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Quieto 5.5: Si accentra per lasciare spazio a Motta sulla fascia, però la Lazio difende bene nella sua zona di campo e trova pochi spazi. Spento.

– dal 63′ Thiago Romano 6: Fa il suo esordio con la maglia dell’Inter partendo dalla destra.

Lavelli 6: Fa a sportellate con i difensori e protegge bene il pallone spalle alla porta. In appoggio non ne sbaglia una, di tiri però non se ne vedono.

– dall’81’ Spinacce S.V.

De Pieri 6: Meno ispirato della settimana scorsa, ma comunque in partita. Punta l’uomo appena gli arriva la sfera, non ha paura e ci prova sempre.

– dall’81’ Mosconi S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: Parte malissimo la sua esperienza da allenatore dell’Inter Primavera. Un punto in appena due partite, oggi sconfitta nel test contro la Lazio. Non basta il vantaggio maturato nel secondo tempo, arriva la contro-rimonta avversaria con due gol presi da errori dei singoli. La squadra nerazzurra non gestisce al meglio il 2-1 momentaneo, ora c’è da rimboccarsi le maniche e cercare di correggere le partite andate male.