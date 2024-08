Lazio-Inter Primavera 3-2, il tabellino della seconda giornata

Lazio-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo il tabellino della partita della seconda giornata del Campionato Primavera 1 2024-2025.



RISULTATO RIBALTATO – È da poco terminata Lazio-Inter Primavera, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di categoria. Risultato negativo per i nerazzurri che buttano via di fatto in un quarto d’ora una gara giocata ottimamente. Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio, quando Calligaris con un errore permette al tiro da fuori area di Balde di depositarsi in rete. Il pari, però, arriva prima di andare all’intervallo: ci pensa Motta con un bellissimo tiro al volo a pareggiare i conti. La squadra di Andrea Zanchetta entra con convinzione dagli spogliatoi e dopo due minuti arriva anche la rete di testa di Berenbruch per l’1-2. A questo punto l’Inter gestisce e crea, sbagliando anche una rete clamorosa con De Pieri poco dopo. Poi, nel quarto d’ora finale, il ribaltone. Prima Serra che si infila sul secondo palo e insacca il pari. Poi D’Agostini all’85’ trova il gol della vittoria biancoceleste sfruttando una ripartenza nata da errore di Bovo. Di seguito il tabellino della partita.

LAZIO-INTER PRIMAVERA 3-2 – IL TABELLINO

LAZIO: Renzetti; Nazzaro (67′ Gelli), Bordon, Petta, Di Tommaso (88′ Marinaj), Munoz, Cuzzarella (60′ Serra), Sulejmani (67′ D’Agostini), Balde, Zazza, Milani (60’Ferrari)

A disposizione: Bosi, Cipriani, Bordoni, Ercoli, Bigotti, Pinelli.

Allenatore: Stefano Sanderra

INTER: Calligaris, Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Topalovic, Bovo (88′ Zanchetta), Berenbruch; De Pieri (81′ Spinacce), Lavelli (81′ Mosconi), Quieto (63′ Thiago Romano).

A disposizione: Zamarian, Maye, Zarate, Venturini, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Francesco Burlando (Lisi – Romano).

Gol: 15′ Balde, 38′ Motta, 47′ Berenbruch, 77′ Serra, 85′ D’Agostini

Ammoniti: 24′ Munoz, 31′ Sanderra (all.), 78′ Petta, 86′ D’Agostini, 90′ Topalovic

Recupero: 3′ PT, 5′ ST