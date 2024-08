Lazio-Inter Primavera 1-1 al 45′: botta e risposta con perla di Motta!

È da poco terminato il primo tempo di Lazio-Inter Primavera, gara valevole per la seconda giornata di campionato (segui QUI il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato è fermo sulla parità, 1-1 con i nerazzurri che rispondono ai biancocelesti

PRIMO TEMPO – Botta e risposta in questa prima frazione di gioco di Lazio-Inter Primavera. Dopo un solo quarto d’ora sono i padroni di casa a passare in vantaggio: destro dal limite dell’area da parte di Balde che, con un rimbalzo, beffa Calligaris. I nerazzurri provano a reagire, ma a metà primo tempo l’ansia è tutta su Luka Topalovic che si tocca il ginocchio, rientrando però poi in campo senza problemi. Al 36′ un ispirato Balde si rende ancora pericoloso con un’altra conclusione dalla distanza, ma questa volta la fortuna non gli sorride come nel caso del gol. La squadra di Andrea Zanchetta pressa e attacca per cercare il gol del pari che, finalmente, arriva al minuto 38. Aidoo dalla destra mette una palla con il contagiri sul secondo palo e Motta segna con un tiro al volo pazzesco, trovando così l’1-1. Una rete che sicuramente è utilissima per andare all’intervallo sul pari, nella speranza nel secondo tempo di spingere per trovare il gol della vittoria.

LAZIO-INTER PRIMAVERA 1-1

Balde al 15′, Motta al 38′