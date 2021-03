La Lazio ci prova ma Mirarchi la chiude. Successo per l’Inter Primavera

Mattia Mirarchi Inter Primavera

Primavera, Inter-Lazio in campo. Appena terminato il match valido per la 13ª giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurri di Madonna portano a casa tre punti fondamentali

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo (vedi articolo) l’Inter resiste al ritorno della Lazio e chiude la partita nella seconda frazione. I biancocelesti, dopo un primo tempo decisamente anonimo, iniziano la ripresa con il piglio giusto e al 58′ accorciano le distanze con Tare. Ma l’Inter riprende immediatamente le redini del match e, al 62′ trova il nuovo doppio vantaggio con il neo-entrato Mirarchi, abile a convertire in gol un batti e ribatti in area nerazzurra. Al 76′ gli ospiti rimangono in 10′ per l’espulsione, arrivata per somma d’ammonizioni, di Castigliani, punito dal direttore di gara per una simulazione in area nerazzurra. La squadra di Madonna accorcia le distanze sulla Roma capolista, fermata ieri sul pareggio dal Sassuolo.

3 INTER – LAZIO 1

MARCATORE: Novella (Autogol) al 13′ Casadei (I) al 45′, Tare (L) al 58′, Mirarchi (I) al 62′.

INTER: 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni (C); 8 Casadei (dall’85’ Wieser), 6 Sangalli (dal 72′ Lindkvist), 7 Squizzato ( Boscolo Chio dal 60′); 10 Iliev (Mirarchi dal 60′); 9 Fonseca, 11 Satriano (dal 72′ Akhalaia)

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti, 13 Dimarco, 14 Moretti A., 15 Zanotti, 16 Wieser, 17 Mirarchi, 18 Boscolo Chio, 19 Lindkvist, 20 Goffi, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

LAZIO: 1 Furlanetto; 2 Floreani, 3 Ndrecka (C), 4 Marino, 5 Novella, 6 Pica, 7 Cerbara, 8 Bertini (dal 79′ Guerini), 9 Tare (Nasri dal 74′), 10 Cesaroni (Castigliani dal 61′), 11 Czyz

A disposizione: 12 Peruzzi, 13 Pino, 14 Marino, 15 Nasri, 16 Guerini, 17 Marinacci, 18 Castigliani

Allenatore: Leonardo Menichini

Arbitro: Garofalo

Assistenti: Balletta, Pedone

NOTE – Ammoniti: Castigliani (L) al 68′ e 76′, Tonoli (I) al 71′; Recupero: 0 (PT) e 3′ (ST).;