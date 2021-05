Juventus-Inter Primavera, Stankovic salva l’1-1! Nerazzurri ancora primi

La sfida tra Juventus e Inter Primavera, allo stadio “Ale & Ricky” di Vinovo, termina 1-1. I nerazzurri di Armando Madonna rimangono così primi in classifica..

SECONDO TEMPO – Non cambia il risultato del primo tempo tra Juventus e Inter Primavera. L’inizio della ripresa segue lo stesso copione dei primi quarantacinque minuti, con i bianconeri più offensivi. Al 52′ De Winter va vicino al gol del vantaggio, colpendo bene di testa su calcio d’angolo, ma la palla finisce fuori. Pochi minuti dopo risponde il nerazzurro Kinkoue con un gran destro da fuori, deviato in angolo dal portiere. Sale poi in cattedra il capitano dell’Inter Stankovic, che prima devia una punizione mancina di Soule, e poi neutralizza un colpo a botta sicura di Miretti. Al 76′ ancora Kinkoue va vicino al gol con una gran rovesciata che però finisce fuori. Nel finale Oristanio va vicino al gol in due occasioni: il primo è un tiro dal limite che si spegne a lato. Il secondo è un rigore in movimento che Garofani respinge. La sfida termina così 1-1: l’Inter Primavera rimane prima in classifica, ad un punto sulla Sampdoria seconda.