Juventus-Inter Primavera 1-1, il rigore di Iliev risponde a quello di Hasa

Dopo il primo tempo terminato 0-0 (vedi report), Inter. Di seguito il report del secondo tempo di Juventus-Inter Primavera.

SECONDO TEMPO – La Juventus scende in campo per il secondo tempo. L’impressione, è che l’Inter invece sia rimasta negli spogliatoi. In particolare, non in partita Nikola Iliev questa sera che non riesce a farsi trovare. Al 52′ Luis Hasa trova la conclusione dopo una bella azione personale. Bene anche in questo caso Nikolaos Botis, particolarmente impegnato questa sera. Al 60′ proteste da parte dei bianconeri per un rigore su Nicolò Turco, per un fallo di Stefano Di Pentima. Il neo entrato Kenan Yldiz si rende subito protagonista con una conclusione ravvicinata. Al 64′ il rigore per la Juventus arriva. Nicolò Turco salta Alessandro Fontanarosa che lo stende. Dal dischetto si presenta Hasa che spiazza Botis e porta i bianconeri in vantaggio. I nerazzurri subiscono il colpo e fanno fatica a reagire. Cristian Chivu decide di togliere un difensore per un attaccante per cercare il pareggio. Inter a trazione offensiva con Enoch Owusu e Dennis Curatolo insieme a Iliev. Il mister lancia anche Pio Esposito per l’ultimo quarto d’ora, alla ricerca del gol. È proprio Esposito a conquistare un calcio di rigore a 10 dal termine, con il portiere della Juventus che lo stende. Va Iliev dal dischetto che trova il gol dell’1-1. I bianconeri reagiscono subito, è Ylidz infatti a far tremare la traversa e anche i cuori dei tifosi nerazzurri. A quattro dalla fine grande parata di Simone Scaglia che salva la Juventus da un gol fatto di Iliev. Termina 1-1 il Derby d’Italia Primavera.