Juventus-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu recupera 3 giocatori

Juventus-Inter, match della ventunesima giornata del Campionato Primavera 1, prenderà il via alle 13 all'”Ale & Ricky” di Vinovo. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: Chivu recupera Casadei, Sangalli (in campo) e Carboni (in panchina), assenti nello scorso turno perché convocati in Prima Squadra.



JUVENTUS-INTER PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: 1 Senko; 2 Savona, 3 Turicchia, 4 Omic, 7 Hasa, 9 Cerri, 11 Iling-Junior, 13 Muhamerovic, 19 Fiumano, 26 Sekularac, 29 Maressa

A disposizione: 30 Daffara, 35 Vinarcik, 5 Nzouango, 6 Citi, 10 Bonetti, 14 Mulazzi, 16 Rouhi, 17 Chibozo, 25 Mbangula, 27 Galante, 28 Strijdonck, 37 Nonge

Allenatore: Andrea Bonatti

INTER: 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 19 Silvestro; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 10 Iliev, 16 Cecchini, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Moretti, 25 Grygar, 29 Pelamatti, 30 Owusu, 37 Peretti, 38 Carboni V.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Federico Fontani (sez. Siena)

Assistenti: Cerilli – Monaco

Fonte: Inter.it