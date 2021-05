Juventus-Inter Primavera, 1-1 al 45′: Iling risponde a Casadei

Si conclude il primo tempo tra Juventus e Inter Primavera allo stadio “Ale & Ricky” di Vinovo. Dopo i primi quarantacinque minuti, il punteggio della gara è sull’1-1.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo tra le formazioni Primavera di Juventus e Inter si conclude 1-1. I bianconeri sono molto più arrembanti e partono bene: sulla sinistra Iling è a tratti incontenibile, e spesso arriva al tiro. Tuttavia a passare in vantaggio sono i nerazzurri, che capitalizzano la prima occasione della gara. Al 14′ Dimarco lancia in area dalla sinistra un cross col contagiri, Casadei impatta perfettamente di testa con una bella torsione e trova lo 0-1. Il vantaggio tuttavia non dura molto, perché al 18′ lo stesso Iling trova il pareggio. Ingresso in area dalla sinistra e convergenza verso il centro, con il suo destro potente (e deviato) che si infila sul palo più lontano. L’Inter approccia timidamente l’area bianconera, e al 32′ Bonfanti prova un timido tentativo di testa, che però si spegne sul fondo. Il risultato mantiene comunque gli uomini di Armando Madonna primi in classifica, in attesa dei successivi quarantacinque minuti della gara.