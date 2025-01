Juventus-Inter Primavera 0-1 al 45′, Quieto regala il vantaggio!

Juventus-Inter Primavera sul risultato di 0-1 al termine del primo tempo. Decisivo, al momento, il gol di Quieto schierato titolare per i nerazzurri nella gara valida per la diciottesima giornata del Campionato Primavera.

IN VANTAGGIO – La sfida tra Juventus e Inter Primavera, valida per il campionato di categoria, si conclude con i nerazzurri in vantaggio per 0-1 al termine dei primi 45 minuti. La squadra di Zanchetta cerca riscatto dopo la pesante sconfitta subita prima della pausa natalizia contro la Roma (1-4) e ha approcciato con grinta il delicato derby d’Italia. Nonostante una situazione di emergenza causata dalle numerose assenze, l’Inter è riuscita a imporsi grazie a una prestazione determinata. Quattro giovani promesse – Calligaris, Aidoo, Alexiou e Berenbruch – sono state convocate da Simone Inzaghi per la Supercoppa italiana a Riad, privando Chivu di pedine fondamentali. A queste si aggiunge l’indisponibilità di Luka Topalovic, ulteriore defezione che ha complicato le scelte di formazione. Malgrado le difficoltà, i nerazzurri hanno trovato il vantaggio al 22’. Merito di un recupero palla preziosissimo a centrocampo da parte di Tigani, che ha servito Quieto con un passaggio preciso. L’esterno interista non si è lasciato sfuggire l’occasione, superando con freddezza il portiere bianconero Zelezny e siglando la rete dell’1-0.

GRANDE PROVA – La gara, fino a quel momento equilibrata, ha visto un’Inter più intraprendente, con un maggior possesso palla e tre conclusioni verso lo specchio, quasi pari a quelle della Juventus. Grande attenzione da parte di entrambe le difese, rendendo difficile la costruzione di azioni pericolose. Il secondo tempo si preannuncia interessante.

Inter-Juventus Primavera 0-1, così in campo

Juventus (4-2-3-1): 1 Zelezny; 38 Savio, 3 Martinez, 13 Verde, 16 Pagnucco; 24 Mazur, 5 Boufandar; 17 Biliboc, 14 Di Biase, 22 Florea; 10 Vacca.

A disposizione: 42 Vinarcik, 2 Nisci, 19 Scienza, 21 Finocchiaro, 27 Sosna, 28 Keutgen, 29 Bellino, 31 Rizzo, 35 Djahl, 36 Merola, 37 Lopez.

Allenatore: Francesco Magnanelli

Inter (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 22 Tigani; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 18 Mosconi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 33 Cerpelletti, 34 Ballo, 35 Putsen, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Madonia (sez. Palermo)

Assistenti: Zezza – Cecchi